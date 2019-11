Libanon že od sredine oktobra hromijo protesti. Nezadovoljni državljani iz vseh verskih skupnosti zahtevajo popolno prenovo političnega sistema, ki je po njihovem mnenju neučinkovit in skorumpiran. Gibanje je pretekli teden vlado premierja Saada Haririja prisililo k odstopu, politične voditelje pa spodbudilo k obljubam o korenitih reformah.

Verbalni spopad enega od protestnikov s policijo v Bejrutu, glavnem mestu Libanona. Foto: Reuters

Ljudje na oblasti niso resni

Protestniki kljub temu ne popuščajo in zatrjujejo, da bodo vztrajali na ulicah, dokler njihove zahteve, med katerimi je tudi oblikovanje tehnokratske vlade, ne bodo izpolnjene. "Ljudje na oblasti niso resni glede oblikovanja nove vlade," je dejal mladi protestnik na barikadi, ki zapira cesto med prestolnico Bejrutom in mestom Sidon na jugu države.

Lovljenje ravnotežja med kristjani, suniti, šiiti in druzi



Protesti v Libanonu

Posvetovanja predsednika Libanona Michela Aouna s parlamentarnimi strankami naj bi se začela v torek, teden dni po odstopu vlade. Razdelitev ministrskih položajev, ki poteka po verskem ključu, pa bi lahko trajala več mesecev, česar si država po mnenju protestnikov ne more privoščiti. Libanonska politika lovi ravnotežje med največjimi verskimi skupnostmi v državi – kristjani, suniti, šiiti in druzi. Kritiki jim očitajo klientelizem in ščuvanje državljanov drugega proti drugemu po verski liniji.

Iraški premier Maliki poziva k vrnitvi "v normalnost"

Mesec dni trajajoči protesti se nadaljujejo tudi v Iraku. Protestniki v iraški prestolnici Bagdadu in zlasti na jugu države so v nedeljo zapirali številne ceste in povzročili celo zaprtje pomembnega pristanišča v južni provinci Basra. Iraški premier Adel Abdel Maliki je v nedeljo pozval k umiritvi protestov in vrnitvi "v normalnost".

Protestniki v Bagdadu, kjer so po večini mladi parkirali avtomobile na glavnih prometnicah in tako zaprli promet. Veliko drugih študentov se je udeležilo protestnega sedenja, nacionalni sindikat učiteljev pa je nadaljeval stavko, ki so jo učitelji v več delih države začeli že pretekli teden. Foto: Reuters

Protestniki "podili" Iran iz Karbale in Iraka

Protestniki so se v nedeljo zbrali tudi pred iranskim konzulatom v iraškem (šiitskem) svetem mestu Karbala. Na obzidje okoli poslopja so izobesili iraške zastave in nanj zapisali: "Karbala je svobodna, Iran ven, ven." Drugi so čez obzidje metali kamenje in pirotehniko, poleg tega pa so ob vhodu zažgali pnevmatike. Nekateri so skušali zid preplezati in zažgati konzulat. Policisti so jih sprva zgolj opazovali, ko se je množica povečala, pa so skušali protestnike razgnati s solzivcem in streljanjem, pri čemer so uporabili prave naboje. Ubiti so bili najmanj štirje ljudje. Številni protestniki obtožujejo Iran, da je glavni podpornik skorumpiranega in neučinkovitega sistema, ki ga želijo vreči z oblasti.

Protesti proti korupciji, pomanjkanju služb in slabi oskrbi z elektriko in vodo

Množice ljudi, ki že več tednov vztrajajo na ulicah Iraka, protestirajo proti korupciji, pomanjkanju služb in slabi oskrbi z elektriko in vodo. Zahtevajo tudi odstop vlade in razpustitev parlamenta. Do zdaj je bilo med protesti ubitih že najmanj 260 ljudi, več kot 11.000 je bilo poškodovanih.