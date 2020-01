Protestniki so zažigali tudi ameriško zastavo in plakate s podobo ameriškega predsednika Donalda Trumpa. Foto: Reuters

Medtem pa je ameriški obrambni minister Mark Esper naznanil, da bodo ZDA v Irak napotile dodatnih 750 vojakov, ki se bodo pridružili 5.000 vojakom, ki so že v državi. "Napotitev je primeren in preventiven ukrep, sprejet v odziv na povečano raven grožnje proti ameriškemu osebju in poslopjem, kakršni smo bili priče danes v Bagdadu," je dejal .

Na veleposlaništvo je sicer že ponoči prispela ekipa za hitro odzivanje iz vrst ameriških marincev, da bi okrepila tamkajšnje varovanje. Nihče izmed članov osebja v napadu protestnikov ni bil poškodovan, ZDA veleposlaništva tudi ne nameravajo evakuirati. V Bagdad se z dopusta vrača tudi veleposlanik Matthew Tueller.

Umik protestnikov pred veleposlaništvom

V torek se je več tisoč podpornikov iraških oboroženih skupin, ki so blizu Iranu, zbralo pred ameriškim veleposlaništvom, kjer so izražali jezo zaradi ameriških letalskih napadov, v katerih je bilo pretekli konec tedna ubitih 25 borcev proiranskih milic.

Foto: Reuters

Protestniki so brez težav prečkali nadzorne točke pred vhodom v sicer močno zavarovano t. i. zeleno cono in prišli do ameriškega veleposlaništva, kjer so vdrli na območje okrog poslopja kompleksa. Vzklikali so gesla proti ZDA, kot je "smrt Ameriki", pri čemer so uničili varnostne kamere, pred varovalnim obzidjem pa zanetili več požarov. Notranjim varnostnim silam jih je uspelo zadržati, a so zunaj nato postavili šotore in naznanili, da bodo vztrajali do odhoda ameriških sil iz države.

Zjutraj se je množica znova približala obzidju, ki jih ločuje od kompleksa, in zažigala ameriške zastave. V odziv so varnostne sile proti njim spet posredovale s solzivcem, kmalu so prispele tudi okrepitve zvezne policije in nemiri pomirili.

Ajatola za nasilje krivi ZDA

Ajatola je bil kritičen do ZDA. Foto: Reuters

"Iranska vlada, narod in jaz močno obsojamo napade (op. ameriške napade na proiranske milice)," pa je dejal ajatola Ali Hamenej.

"Spet je tisti tip (Trump) za napade obtožil Iran. Prav ničesar ne morete storiti. Če bi bili logični, kar pa niste, bi videli, da vas zaradi zločinov v Iraku in drugih državah, države sovražijo," je Hamenej zapisal na Twitterju. "Če se bo Iran odločil za soočenje z državo, bo to storil odprto. Če bo kdo ogrozil naše interese, bomo brez oklevanja udarili nazaj."

Kot smo poročali, je ameriški predsednik Donald Trump odgovornost za torkove nasilne proteste pred ameriškim veleposlaništvom v Iraku pripisal Iranu, ki vse obtožbe zavrača.

Protestniki so se zbrali pred veleposlaništvom zaradi nedeljskega letalskega napada ameriških zračnih sil na proiranske milice v Iraku kot odgovor na smrt ameriškega pogodbenega delavca v petkovem raketnem napadu na iraško vojaško bazo.

Trump ne pričakuje vojne z Iranom

Ameriški predsednik Donald Trump je v torek sicer dejal, da ne pričakuje vojne z Iranom. "Ne zdi se mi, da bi se to lahko zgodilo," je dejal v odgovoru na novinarsko vprašanje na Floridi, preden se je odpravil na novoletno praznovanje. Kot je dodal, ima rad mir.

ZDA so za napad okrivile Iran, obenem pa so pritisnile na iraške varnostne sile, naj okrepijo svojo dejavnost, saj jih je presenetilo, s kakšno lahkoto so protestniki dosegli veleposlaništvo.