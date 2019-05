Tanker v Hormuški ožini. Foto: EPA

Združeni arabski emirati so v nedeljo sporočili, da so bile blizu emirata Fudžaira, enega največjih svetovnih vozlišč, ki leži tik ob Hormuški ožini, napadene štiri komercialne ladje. Več podrobnosti o "sabotaži", kot so označili napad, niso izdali.

Danes se je na incident odzval Riad, ki je sporočil, da sta bila med napadenimi ladjami dva savdska tankerja. Savdskoarabski minister za energijo Kalid Al Falih je v izjavi sporočil, da je bil eden od njihovih tankerjev na poti v pristanišče Ras Tanura, kjer bi ga natovorili z nafto za ameriški trg. Po njegovih besedah je bil napad namenjen rušenju pomorske svobode in "varnosti naftnih zalog, namenjenih porabnikom po vsem svetu." Ob tem je dodal, da ima mednarodna skupnost skupno odgovornost, da zavaruje pomorsko navigacijo in zagotovi varnost tankerjev in blaži posledice takšnih incidentov na energetskih trgih. Po navedbah savdskoarabske novinarske agencije SPA v napadu, v katerem ni prišlo do razlitja nafte, ni bil ranjen nihče. Zunanje ministrstvo ZAE-ja je po incidentu sporočilo, da operacije v pristanišču v Fudžairi potekajo nemoteno.

Iran poziva k preiskavi

Na dogajanje se je že odzval tudi Iran. Iransko zunanje ministrstvo je incident označilo kot "skrb vzbujajoč" in pozvalo k takojšnji preiskavi. Ob tem je tiskovni predstavnik ministrstva Abas Musavi dejal, da bo imel incident negativne posledice na varnost v pomorskem prometu, države v regiji pa pozval, naj ostro ukrepajo proti "destabilizirajočim zarotam tujih agentov", poroča Reuters.

Hormuška ožina, ki loči zalivske države in Iran, je ena ključnih svetovnih prometnic za dobavo nafte in zemeljskega plina. Napete razmere v ožini imajo lahko velike posledice na dobavo in tudi cene nafte. Po zadnjem incidentu so se cene nafte vrste brent že zvišale.

Do incidenta je prišlo sredi stopnjevanja napetosti med Iranom in ZDA. ZDA so na ta za izvoz nafte izjemno pomembno območje napotile letalonosilko, da bi zajezile krepitev vpliva Irana. Ta pa je napovedal protiukrepe, med drugim zaporo strateško pomembne Hormuške ožine, ki povezuje Perzijski zaliv z Omanskim oz. Indijskim oceanom.