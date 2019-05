Iranski predsednik Rohani velja za pragmatičnega politika. Foto: Reuters

"Ne vem, če bi danes lahko rekli, da so razmere boljše ali slabše kot v vojnem obdobju (1980-88), a med vojno nismo imeli težav z našimi bankami, prodajo nafte ali uvozom in izvozom, sankcije pa so veljale le za nakup orožja," je po poročanju iranske tiskovne agnecije IRNA dejal Rohani.



"Pritisk sovražnikov je vojna, kot je še ni bilo v zgodovini naše islamske revolucije. A ne obupujem in sem poln upanja glede prihodnosti, verjamem, da se lahko prebijemo skozi te težke razmere pod pogojem, da smo enotni," je Rohani dejal aktivistom različnih frakcij.



Trda struja v Iranu je kritizirala Rohanija po ameriškem prenehanju spoštovanja jedrskega sporazuma iz leta 2015, ki ga je Rohani, ki velja za pragmatika, podpiral.



Medtem je v soboto sodišče ustavilo prodajo reformističnega tednika Seda (Glas), potem ko je ta objavil izvod s članki, ki so opozarjali na možnost vojne z ZDA. "So zmerneži na križišču vojne in miru izgubili voljo ali pa bodo spet rešili Iran pred vojno," se je glasil naslov na naslovnici, na kateri so prikazane ameriške vojaške ladje.



Pripadniki trde struje so na družbenih omrežjih napadli tednik, ki so označili za "Trumpov glas", češ da opozorila glede vojne pomenijo poziv k pogajanjem z ZDA.



Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek sicer pozval iransko vodstvo k pogovorom, potem ko je v bližino Irana napotil dodatne okrepitve ameriške mornarice in zračnih sil. Trump je sicer močno okrepil sankcije proti Iranu, ki mu želi povsem ustaviti izvoz nafte. Ob tem državi grozi tudi z napadom.



Teheran je ameriško kopičenje vojaških sil označil za "psihološko vojskovanje" z namenom ustrahovanja.