Zakaj sta v četrtek zagorela tankerja še vedno ni znano. ZDA so sicer objavile "dokazne" posnetke, na katerih naj bi iranska revolucionarna garda z boka tankerja odstranjevala neeksplodirano mino. Foto: Reuters

"Ne želimo si vojne ... vendar pa ne bomo oklevali v primeru grožnje našim ljudem, suverenosti, zemeljski celovitosti in ključnim interesom," je dejal Mohamad bin Salman v pogovoru za arabski dnevnik Ašark al Avsat.

"Iranski režim ni spoštoval obiska japonskega premierja v Teheranu in je na njegova diplomatska prizadevanja odgovoril z napadom na dva tankerja, med katerima je bil eden japonski," je še dejal kronski princ. Savdski minister za energetiko Kalid al-Falih je sicer že pozval k "hitremu in odločnemu" odzivu na napad.

Po četrtkovenm napadu na tankerje se je cena nafte dvignila za 3,4 odstotka, zavarovalnina za ladje, ki potujejo po morju Bližnjega vzhoda, pa se je zvišala za najmanj 10 odstotkov.

Britanski veleposlanik na zagovoru

Iran vsakršno vpletenost odločno zanika. "Zaradi lažnih navedb britanskega zunanjega ministra" pa je v soboto na zagovor poklical britanskega veleposlanika Roba Macaira.

Vodja britanske diplomacije Jeremy Hunt je namreč dan prej izjavil, da je po ugotovitvah Združenega kraljestva Iran "skoraj zagotovo" odgovoren za napad na tankerja.

EU napad še preučuje

Skozi hormuško ožino potuje petina celotne nafte po vsem svetu. Foto: Google Maps

Poleg Združenega kraljestva in Savdske Arabije, so proti Iranu uperjene še ZDA in Združeni arabski emirati in še nekatere države. Varnostni svet Združenih narodov se je zavzel za neodvisno preiskavo, Evropska unija pa "napad še preučuje".

Pred obalo Omanskega zaliva sta bila v četrtek napadena dva tankerja norveške družbe Frontline in japonski tanker Kokuka Courageous, ki ju je zajel ogenj, posadki obeh ladij so morali evakuirati.

Vojaško spremstvo tankerjev

V soboto je vodja največje mednarodne zveze ladjedelstva dejal, da so se nekatera podjetja odločila, da svojih ladij in tankerjev ne bodo napotila skozi Hormuško ožino in Omanski zaliv.

Glavni analitik za pomorsko industrijo pri družbi BIMCO Peter Sand pa je dejal, da bodo v primeru, če se bo stanje še poslabšalo, tankerjem organizirali vojaško spremstvo.

ZDA želijo ustaviti izvoz iranske nafte

Odnosi med ZDA in Iranom so se občutno poslabšali od kar je svojo funkcijo leta 2017 nastopil ameriški predsednik Donald Trump. Med drugim je odstopil od leta 2015 sprejetega jedrskega sporazuma s Teheranom in zaostril sankcije proti Iranu.

ZDA želijo popolno ustaviti izvoz iranske nafte. Teheran je dejal, da bi v tem primeru zaprl Hormuško ožino, ozek kanal med Iranom in Omanom, skozi katerega potuje petina celotne nafte po svetu.