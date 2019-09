Množični protesti v Egiptu so v zadnjih letih redki zaradi zatiranja oblasti. Foto: EPA

Na ulice je prišlo več sto ljudi, ki so zahtevali Sisijev odstop, policija pa je proti njim uporabila solzivec in gumijaste naboje, pa tudi pravo strelivo, poroča Al Džazira.

Eden od protestnikov je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal, da se je okoli 200 protestnikov napotilo proti središču mesta, kjer so jih pričakali policisti z oklepniki. Nekaj ljudi naj bi bilo ranjenih.

O protestih so poročali tudi iz Gize ob Kairu in Mahale na severu države.

Medtem so bile na trgu Tahrir v glavnem mestu, kjer so se leta 2011 začeli množični protesti proti dolgoletnemu predsedniku Hosniju Mubaraku, razporejene številčne varnostne sile.

Sobotni protesti so sledili petkovim, ki se jih je udeležilo na tisoče ljudi po državi. Šlo je za redek javni izraz nasprotovanja predsedniku, ki je na oblast prišel z vojaškim udarom leta 2013, od takrat pa ostro zatira vsakršno nasprotovanje.

V nedeljo je egiptovska borza za pol ure prenehala trgovati, potem ko je njen indeks padel za pet odstotkov. Reuters je poročal, da so analitiki padec povezali s petkovimi protesti.

AFP, ki se sklicuje na neimenovani vir v varnostnih silah, poroča, da je bilo v petek v Kairu po spopadih med protestniki in policijo aretiranih vsaj 74 ljudi.

Al Džazira, ki ji egiptovske oblasti prepovedujejo poročanje iz Egipta, navaja politično analitičarko Nael Šama, ki dela v Kairu in opozarja na razlike med tokratnimi protesti in tistimi leta 2011. "Nihče ni vzklikal 'kruh, svoboda, družbena pravičnost' kot leta 2011, takoj so vzklikali 'odidi', od samega začetka," je dejala. Poudarila je, da gre za prve proteste po več letih.

Zategovanje pasu zaradi posojila IMF -a

Nezadovoljstvo s Sisijem je vse večje zaradi višanja cen. Njegova vlada po letu 2016 uvaja ukrepe zategovanja pasu kot del dogovora o 12 milijard dolarjev vrednem posojilu Mednarodnega denarnega sklada (IMF). Skoraj vsak tretji Egipčan medtem živi v revščini oziroma z manj kot 1,2 dolarja na dan, kažejo julija objavljeni uradni podatki. Druge ocene kažejo, da je število revnih še višje.