ZDA želijo ohraniti nadzor na naftnimi polji na severovzhodu Sirije. Foto: MMC RTV SLO/EPA

V ponedeljek je severozahodno sirsko mejo z Irakom prečkalo več kot 100 vozil ameriške vojske. Med svojo potjo v Afganistan pa je obrambni minister ZDA Mark Esper dejal, da je del enot še vedno v Siriji z borci Sirskih demokratičnih sil (SDF), sestavljenih pretežno iz kurdskih Ljudskih zaščitnih enot (YPG) ob naftnih poljih in da potekajo razprave, ali naj tam tudi ostanejo.

Po Esperjevih besedah naj bi bila to le ena izmed možnosti in da niso še sprejeli odločitve glede števila enot, ki naj bi ostale, poroča Al Džazira. Predsednik Donald Trump je medtem že dejal, da bo del enot ostal ob poljih, del pa v Siriji blizu Izraela in Jordanije, in to na prošnjo teh dveh držav, poroča BBC.

ZDA za vojaško prisotnost v Siriji sicer nimajo dovoljenja Varnostnega sveta ZN-a ali sirske vlade.

Namen prisotnosti ameriške vojske ob naftnih poljih naj bi bil preprečiti dostop "Islamski državi in drugim skupinam, ki bi želele tam iskati dobiček za svoje zlobne dejavnosti".

Ta naftna polja sicer niso operativna, a naj bi lahko hitro obnovili obratovanje, umik ameriške vojske pa bi omogočil boj različnih strani v Siriji, vključno z vlado, za nadzor nad polji.

Medtem se izteka 120-urna prekinitev turške operacije Izvir miru v Siriji, v času katere naj bi se YPG na zahtevo Ankare umaknil iz obmejnega pasu. Turčija YPG, ki je bil glavna kopenska sila v boju proti IS-ju, označuje za teroristično skupino in jo enači z IS-jem.

Turški predsednik Recep Tayyip Erdogan je napovedal, da bo operacijo obnovil, če se kurdske sile ne bodo umaknile v zahtevanem času. Erdogan je napovedal še vzpostavitev turških opazovalnih točk na območju, s katerega naj bi se kurdske sile umaknile. Iran, katerega sile so v Siriji na vabilo vlade v Damasku, je izrazil nasprotovanje temu. Sirska suverenost mora biti spoštovana, je dejal tiskovni predstavnik zunanjega ministrstva v Teheranu Abas Musavi.

Zaradi turške ofenzive v sosednji državi je razseljenih več sto tisoč ljudi, ubitih je bilo tudi več deset civilistov.

Macron za podaljšanje prekinitve ognja

O stanju v Siriji sta govorila francoski in ruski predsednik Emmanuel Macron in Vladimir Putin. Macron je poudaril pomembnost podaljšanja prekinitve ognja, oba pa sta se zavzela za spoštovanje suverenosti in ozemeljske celovitosti Sirije.

Iz Kremlja so sporočili, da sta oba predsednika poudarila pomembnost zagona dialoga različnih strani v Siriji, ki bi pod okriljem ZN-a potekal konec meseca v Ženevi. Cilj je doseči stabilen političen dogovor v državi, poroča ruska tiskovna agencija Tass.

Putin se bo v torek srečal z Erdoganom, že v soboto pa je o Siriji govoril z nemško kanclerko Angelo Merkel.