Pietro Orlandi že 36 let išče svojo mlajšo sestro. Foto: EPA

36 let pozneje se misterij, kaj se je zgodilo z dekletom, samo še poglablja.

Danes se je tako zgodil nov obrat v primeru, ki bega Italijo že več kot tri desetletja.

Oblasti so v iskanju posmrtnih ostankov Orlandijeve na pokopališču blizu bazilike svetega Petra odprle dve grobnici nemških princes iz 19. stoletja, a sta bili grobnici na presenečenje vseh – prazni.

Grobova, v katerih bi morali biti posmrtni ostanki nemških princes, a sta bila prazna. Foto: Reuters

So pa nedaleč stran našli dvoje okostij, ki ju bodo forenziki zdaj pregledali.

Na majhnem tevtonskem pokopališču znotraj obzidja Vatikana so iskali posmrtne ostanke Orlandijeve po tem, ko so njeni svojci lansko poletje prejeli anonimni namig, fotografijo skulpture angela s pripisom, naj iščejo tam, kamor s prstom kaže angel. Sporočilo je družino Orlandi vodilo do tevtonskega pokopališča in grobnice z angelom.

Nov obrat

Iz Vatikana so v četrtek sprva sporočili, da niso našli nobenih posmrtnih ostankov, danes pa so novico nadgradili s povsem svežim podatkom, da so na pokopališču, le nekaj metrov od grobnice princes, le našli dvoje neznanih posmrtnih ostankov, in sicer v luknjah, izsekanih v veliko skalo, ki je bila prekrita s starim tlakovcem.

Območje so nemudoma zapečatili, forenziki pa ga bodo podrobno preiskali 20. julija.

Iz Vatikana so ob tem sporočili, da bodo preučili podatke o vzdrževalnih delih, ki so potekala tam konec 19. stoletja in v 60. letih, da bi jim to pomagalo osvetliti, kaj se je zgodilo s pogrešanimi posmrtnimi ostanki princese Sophie von Hohenlohe, ki je umrla leta 1836, in princese Carlotte Federice Mecklenburške, ki je umrla leta 1840.

Emanuela Orlandi se je 22. junija napotila v glasbeno šolo v središče Rima, kjer se je učila igranja flavte. Foto: AP

Tevtonsko pokopališče je v rabi že nekaj stoletij, večinoma za cerkvene dostojanstvenike ali pripadnike plemiških družin nemškega ali avstrijskega rodu.

Pravljično otroštvo v Vatikanu

Kaj se je zgodilo z Orlandijevo, je predmet številnih ugibanj, debat in teorij zarot. Primer ohranja pri življenju predvsem Pietro Orlandi, starejši brat izginule, ki mu pri tem pomagajo tudi senzacij željni italijanski mediji.

Pietro se njunega otroštva spominja kot na pol pravljičnega – s sestro sta se kot otroka igrala v veličastnih vatikanskih vrtovih, vsake toliko časa pa je z njima pokramljal takratni papež Janez Pavel II. med enim od svojih sprehodov po vrtu.

"Prepričana sva bila, da odraščava v najvarnejšem kraju na svetu," je povedal Orlandi pred kratkim za CNN, ki je ob tem pojasnil, da je bil Vatikan bolj kot mala vas, poseljena s tesno povezano skupnostjo okoli šestih družin.

Primer pogrešane najstnice v Italiji povezujejo z vsem od zarote za atentat na papeža Janeza Pavla II., saj je bil oče Orlandijeve v tesnih odnosih z njim, do finančnega škandala Vatikanske banke, od domnevne vatikanske pedofilske mreže do rimskega kriminalnega podzemlja.

Tevtonsko pokopališče v Vatikanu je namenjeno pokopavanju nemško govorečih kristjanov. Foto: AP

Več anonimnih namigov

Neki očividec je policiji povedal, da je na omenjeni večer 22. junija videl dekle, ki ustreza Emanuelinemu opisu, kako je blizu glasbene šole vstopila v temnozelen BMW.

V dneh po dekletovem izginotju so njeni starši prejeli več anonimnih telefonskih klicev nekoga, ki je obljubljal Emanuelino vrnitev, če bo Vatikan izpustil Mehmeta Alija Agco, turškega državljana, ki je v poskusu atentata leta 1981 streljal na papeža Janeza Pavla II. A policija tudi v preiskavi teh sledi ni prišla nikamor.

Leta 2012 so oblasti po nekem drugem anonimnem namigu preiskale grob mafijca Enrica De Pedisa – Renatina, pokopanega v baziliki Sant'Apollinare nedaleč od glasbene šole, ki jo je obiskovala Emanuela.

Našli niso nobenih dokazov, so pa se ob tem postavila nova vprašanja. "Najbolj neverjetna stvar je, da Vatikan ni nikdar pojasnil, zakaj je mafijec pokopan v cerkvi Sant'Apollinare, pomembni cerkvi v središču Rima," razmišlja Fiorenza Sanzanini, novinarka italijanskega časopisa Corriere della Sera, ki primer spremlja podrobno.

Oba grobova princes sta bila prazna. Foto: Reuters

Leta 2017 je časopis objavil pet strani dolg dokument, ukraden iz zaklenjene vatikanske arhivske omarice, ki je namigoval, da je bil v izginotje Orlandijeve vpleten Vatikan sam. S Svetega sedeža so zanikali pristnost dokumenta.

Lani se je primer Emanuele Orlandi znova znašel na naslovnicah, ko so med vzdrževalnimi deli na vatikanskem veleposlaništvu v Rimu našli kosti, za katere so menili, da bi lahko pripadale bodisi Emanueli bodisi Mirelli Gregori, še eni najstnici, ki je izginila leta 1983. A DNK-testi so to ovrgli.

Vse poti vodijo v Vatikan?

Pri vseh teh različnih preiskavah obstaja eno skupno stičišče – Vatikan, pravi Orlandi. "Prav vsak namig je vedno vodil v Vatikan. A so vedno pozivali italijanske oblasti, naj oni raziščejo, saj je bila po njihovem mnenju Emanuela ugrabljena na italijanskih tleh, ne vatikanskih," pravi Orlandi.

Policija, ki je primer preiskovala, sicer nikdar ni izključila možnosti, da je bila Orlandijeva ugrabljena in umorjena iz povsem drugih razlogov, nepovezanih z Vatikanom, ali pa da je bila žrtev trgovine z belim blagom.

Primer Emanuele Orlandi še naprej buri duhove. Foto: Reuters

"Dokler ne najdem Emanuelinega trupla, je moja dolžnost, da jo iščem kot živo," je povedal Orlandi za CNN, tik preden so forenziki odprli oba grobova. Če bi na pokopališču našel sestrine ostanke, bi bil to zanj le del odgovora, nato bi rad izvedel, kako in zakaj.

Preiskavo Emanuelinega izginotja so vsa ta leta vodile italijanske oblasti, ki pa imajo omejen dostop do Vatikana, zato morajo vse preiskave na območju Svetega sedeža prek tamkajšnjih oblasti. Da je Vatikan po vseh teh letih dovolil izkop na tevtonskem pokopališču, pomeni velik obrat.

"Vatikan ni nikdar sodeloval ne s preiskovalci ne z nami, Emanuelino družino," je povedal Orlandi. "Vedno so zanikali možnost, da bi lahko bil za izginotje morda odgovoren kdo znotraj Vatikana, in vedno so trdili, da so dali vse, kar so lahko, in da ne skrivajo ničesar."

Emanuela v nebesih?

Pietro Orlandi. Foto: Reuters

Kmalu po tem, ko je leta 2013 papeževanje nastopil papež Frančišek, se je Orlandi na kratko srečal z njim, novi papež pa naj bi mu dejal, da je Emanuela v nebesih.

"Ob njegovih besedah mi je zaledenela kri, ko sem slišal papeža reči, da je Emanuela mrtva," je dejal Orlandi, ki pa je vseeno s tem dobil upanje, da bo Vatikan morda zdaj prvič le pripravljen sodelovati z njim, da bi se dokopal do resnice.

Za tem je večkrat zaprosil za dodatno srečanje s papežem, da bi mu ta svoje besede dodatno pojasnil, a neuspešno.

Kljub letom iskanja in brskanja za resnico pa Vatikan, kjer še vedno živi njegova priletna mama, ohranja posebno mesto v Orlandijevem srcu. "Zame je Vatikan vedno bil in ostaja del moje družine," pravi.