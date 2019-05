Ladji italijanske mornarice dovolijo vstop v pristanišče. Foto: EPA

Italijanska mornarica je v četrtek sporočila, da so prebežnike, med katerimi so bili tudi dve ženski in osem otrok, rešili z majhnega čolna, ki se je potapljal 75 morskih milj severno od libijske obale.

Italijanska vlada dovoli njihovo izkrcanje, saj se je z več članicami Evropske unije dogovorila, da prebežnike sprejmejo. "Zahvaljujem se Franciji, Luksemburgu in Nemčiji za skrb, saj so v nekaj urah sporočili, da so jih pripravljeni sprejeti," je sporočil italijanski premier Giuseppe Conte.

Pristanišča za ladjo Mare Jonio zaprta

Ladja Mare Jonio, ki jo upravlja nevladna organizacija Mediterranea, pa medtem ostaja na morju. Pred obalo Libije je rešila 29 prebežnikov, med katerimi so tri ženske in leto dni stara deklica, ki so se znašli v težavah. "Zanje pristanišča ostajajo zaprta," je sporočil notranji minister Matteo Salvini.

Vodja skrajno desne Lige vztraja, da je strog pristop do migracij nujen, da bi preprečili nezakonito priseljevanje iz Afrike. Iz Mediterranee so sporočili, da je ladja Mare Jonio vplula v italijanske ozemeljske vode blizu otoka Lampedusa, kjer sta jo pričakala policijska patruljna čolna.

Salvini je v zadnjih mesecih večkrat preprečil izkrcanje prebežnikov, ki so jih rešile ladje nevladnih organizacij in italijanska obalna straža. Popustil je šele, ko so druge države članice EU-ja privolile, da bodo sprejele prišleke.