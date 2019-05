Protestniki so metali molotovke. Premier Rama je dejal, da ogenj ne škoduje njegovi vladi, temveč državi. Foto: Reuters

Nekateri protestniki, tudi maskirani, so po poročanju Reutersa metali molotovke, pirotehnična sredstva in barvo na vhod vladnega poslopja, nato pa še na parlament. Poškodovanih je bilo več kot 10 policistov in nekaj protestnikov, so sporočili policija in novinarji.

Ljudje so vzklikali "Želimo evropsko Albanijo", kar je bil slogan prodemokratičnih protestov v devetdesetih letih, ko je država opustila komunizem.

Predsednik opozicijske Demokratske stranke Lulzim Basha je dejal, da so "odločeni nadaljevati večjo in odločnejšo bitko, dokler bo vlada držala Albanijo stran od Evrope".

Kot je dejal več tisoč podpornikom, so "na misiji osvoboditi Albanijo kriminala in korupcije, narediti Albanijo kot preostanek Evrope". Opozicija premierju Rami očita volilno prevaro in korupcijo.

Nato se je množica premaknila proti parlamentu, kjer je skupina prav tako metala molotovke in petarde, policija pa je odgovorila s solzivcem in vodnim topom. Po štirih urah so protestniki odšli pred poslopje tiranske policije, kjer so protestirali proti aretaciji predstavnikov Demokratske stranke.

Premier Rama je po incidentih pred poslopji vlade in parlamenta dejal, da ogenj ne škoduje njegovi vladi, ampak državi.

Evropska unija in ZDA označujejo Ramovo vlado za legitimno, opozicijo pa so pozvale, naj neha bojkotirati parlament in se udeleži lokalnih volitev 30. junija.

Evropska komisija je priznala napredek Albanije in lani predlagala začetek pristopnih pogajanj, a je Evropski svet odločitev preložil na letošnji junij, saj je Albanija izvedla nadzor v sodstvu, da bi se znebila skorumpiranih sodnikov.