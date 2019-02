V Tirani se je zbrala množica protestnikov. Foto: Reuters

Albanska opozicija je v Tirani znova pripravila protivladni protest, na katerem so zahtevali odstop premierja Edija Rame, oblikovanje začasne vlade in sklic predčasnih volitev. Vladi očitajo korupcijo in povezave z organiziranim kriminalom.

Predsednik parlamenta Gramoz Ruci je odpovedal za danes napovedano sejo parlamenta, da bi se izognili napetostim, potem ko so na nedeljskem protivladnem protestu izbruhnili nemiri, ki so se sprevrgli v nasilje.

Protestniki so v soboto poskušali vdreti v poslopje premierja Rame, zato je policija posredovala s solzivcem in vodnim topom.

Oblasti so danes na ulice napotile okoli 1.200 policistov, saj so pristojne službe dobile informacije, da bi lahko prišlo do spodbujanja nasilja in celo poskusa nasilnega vdora v parlament. Zaradi tega so novinarje opozorili, naj se opremijo s plinskimi maskami in se tako izognejo vdihavanju solzivca.

Poziv ZDA in EU-ja

Odstop opozicijskih poslancev sta že obsodili Evropska unija in ZDA; albanske politične voditelje so pozvali, naj se izognejo nasilju.

"Ponovno potrjujemo pravico državljanov do udeležbe na mirnih demonstracijah, vendar ostro obsojamo retoriko političnih voditeljev, ki poziva k nasilju," sta v skupni izjavi poudarila visoka zunanjepolitična predstavnica Evropske unije Federica Mogherini in evropski komisar za širitev Johannes Hahn.

Ameriško veleposlaništvo v Tirani je pozvalo "vse udeležence današnjih demonstracij, naj mirno izvršujejo svojo pravico do zbiranja in zavrnejo nasilje".

Vodja Demokratske stranke Lulzim Basha je v odzivu na ameriške in evropske odzive na shodu dejal, da si za Albanijo želijo standardov, ki jih imajo v njihovih državah.

Opozicija trdi, da je razveljavitev razpisa za gradnjo ceste dokaz, da so se vladajoči socialisti spajdašili s kriminalci in ukradli glasove.

Rama njihove očitke zavrača in demokrate obtožuje, da skušajo zaustaviti reforme, s katerimi bi se znebili podkupljivih sodnikov in se lotili boja proti korupciji, kar je eden od glavnih pogojev za začetek pristopnih pogajanj z EU-jem, za katere v Tirani upajo, da se bodo začeli junija letos.