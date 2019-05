Avstrijski kancler Sebastian Kurz se je srečal s predsednikom Alexandrom Van Der Bellnom. Foto: Reuters

Na Dunaju so se nadaljevali pogovori med glavnimi političnimi akterji, potem ko je zaradi korupcijske afere, v katero se je zapletel, odstopil avstrijski podkancler in vodja FPÖ-ja Heinz-Christian Strache. Kurz je po srečanju vodstva svoje ljudske stranke (ÖVP) poudaril, da so pretreseni zaradi ravnanja FPÖ-ja, ki ima po njegovih besedah "napačen pristop do politike". "Sem v stiku s predsednikom, in strinjava se, da moramo narediti vse, kar lahko. Vse obtožbe in domneve moramo povsem razjasniti, ugotoviti, ali gre za kriminalno ali le moralno sporno dejanje," je dejal Kurz.

Kot je Kurz pojasnil na novinarski konferenci, sta po škandalu nujna popolna preglednost in preiskava brez pomanjkljivosti. Dodal je, da sta se o razrešitvi Kickla že dogovorila z Van der Bellnom. A uradno lahko v Avstriji ministre razreši le predsednik države. Z obema se je Kurz pogovoril in po srečanju z ministrom pojasnil, da je bil Kickl v času, ko je nastal sporni video posnetek, generalni sekretar svobodnjakov in je s tem tudi odgovoren za finance. A v pogovoru z njim je dobil občutek, da ni vedel za razsežnosti celotne zadeve, hkrati pa ni bil dovolj pozoren.

Vladna kriza v Avstriji se poglablja

Vlado so zaradi Kurzeve odločitve zapustili vsi ministri iz vrst FPÖ-ja. Po besedah tiskovnega predstavnika stranke se je tako odločilo vodstvo, potem ko je kancler sporočil, da sta se s predsednikom dogovorila o razrešitvi notranjega ministra Herberta Kickla. Svobodnjaki so sicer Kurza že pred odločitvijo o razrešitvi Kickla posvarili, da bodo vsi njihovi ministri zapustili vlado, če ga bo odstavil.

Kancler je nato napovedal, da bodo v tem primeru izpraznjene položaje v vladi do predčasnih volitev zasedli strokovnjaki ali visoki uradniki. Tako bo vlada še naprej sposobna delovati, je pristavil. Delujočo vlado po njegovih besedah potrebuje tako Avstrija kot Evropa. Tudi o tem sta se že uskladila s predsednikom, je povedal.

Jetzt napovedal vložitev nezaupnice vladi

"Zelo mi je žal. Resnično smo želeli nadaljevati delo," je dejal novoimenovani vodja FPÖ-ja Norbert Hofer. Notranji minister Kickl je ÖVP obtožil, da je "pijan od oblasti", ker želi svobodnjakom odvzeti vodenje notranjega ministrstva. Zavzel se je sicer, da bi vsi ministri ostali na položajih, dokler ne bodo prisegli novi.

V opozicijski stranki Jetzt so medtem napovedali vložitev nezaupnice vladi, pri čemer računajo tudi na podporo FPÖ-ja, socialdemokratov (SPÖ) in liberalnega Neosa. Svobodnjaki so za agencijo APA potrdili, da bi lahko podprli nezaupnico, če bo kancler vztrajal pri odstavitvi notranjega ministra. Kdaj bi lahko avstrijski parlament glasoval o nezaupnici, še ni znano. ÖVP želi, da se parlament na izredni seji o nezaupnici ne bi sešel pred prihodnjim ponedeljkom, kar je dan po evropskih volitvah. Opozicija je do tega predloga kritična.

Avstrija: Politični vrh se je po korupcijski aferi znova sešel.

Evropska komisija Dunaju popolnoma zaupa

Politična kriza je v Avstriji izbruhnila, potem ko so nemški mediji v petek objavili videoposnetek, skrivaj posnet pred parlamentarnimi volitvami v Avstriji leta 2017, v katerem je Strache domnevni ruski bogatašinji v zameno za denarno in politično podporo ponujal pogodbe z vlado in izkazal interes za vpliv na medije. Kremelj je v ponedeljek zanikal, da bi bila Rusija povezana s tem. Tudi ruski oligarh Igor Makarov je zatrdil, da ni povezan z žensko, ki je trdila, da je njegova nečakinja, saj je edinec.

Glavni govorec Evropske komisije Margaritis Schinas je v odzivu na korupcijsko afero sporočil, da popolnoma zaupajo Dunaju in demokratičnim institucijam v Avstriji, da bodo ustrezno ukrepali. V komisiji so še poudarili, da so posnetke, ki prikazujejo vodjo politične stranke, kako se pogaja o dostopu do medijev in institucij v zameno za sredstva zunanjih dobrotnikov, ki jim očitno ne gre za evropske interese, spremljali z nejevero. Dodatni komentarji se jim ne zdijo potrebni.