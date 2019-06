Preiskava proti Heinz-Christianu Stracheju poteka že od 20. maja, česar pa specializirano tožilstvo ni potrdilo. Foto: Reuters

Tako nekdanjega predsednika avstrijske svobodnjaške stranke (FPÖ) Christiana Stracheja kot Johanna Gudensa sumijo poneverb. Sodelovanja pri koruptivnih poslih pa je osumljen tudi poslanec avstrijske svobodnjaške stranke Markus Tschank, ki mu je zvezni parlament odvzel imuniteto.

Strache je namreč na videoposnetku povedal, da je več avstrijskih poslovnežev svobodnjakom prek društva nakazalo od 500.000 do dva milijona evrov. Ta podjetja so sicer vpletenost zanikala, a Tschank, ki je sodeloval z društvi, ki so blizu stranki, je osumljen pomoči pri poneverbah, saj naj bi prek enega od društev urejal donacije za svobodnjaško stranko.

V povezavi z videoposnetkom v aferi Ibiza naj bi sicer že potekalo več preiskav, predvsem zato, ker je Strache v posnetku domnevni ruski bogatašinji, ki se je pozneje izkazala za študentsko iz Bosne in Hercegovine, v zameno za pomoč pri zadnjih parlamentarnih volitvah ponujal posle z vlado.

Sicer pa se Strache še ni odločil, ali bo postal evropski poslanec. Na evropskih volitvah je dobil skoraj 45.000 preferenčnih glasov. Svojo odločitev bo sporočil do ponedeljka.