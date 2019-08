Coincée 6 jours dans sa voiture accidentée, Marie Bastide a survécu avec l’eau de pluie A Saint-Georges-sur-Meuse (province de Liège), Marie Bastide (appelée Corine) a été retrouvée lundi en vie dans sa voiture, alors qu’elle était portée disparue depu... https://t.co/ojC1UmCNLH pic.twitter.com/i8ISeonO3r — Veille infopol (@PolBegov) 01. avgust 2019

Corine Bastide je prejšnji mesec blizu mesta Liège zletela s ceste in treščila v drevo. Družinski prijatelji, ki so nekaj dni pozneje razobešali plakate o pogrešani osebi, so opazili njeno vozilo in obvestili oblasti, poroča AP.

Bastidova je za belgijske medije iz svoje bolnišnične postelje povedala, da je prvo noč, ko je bila ujeta v avtomobilu, njen telefon nenehno zvonil, a je bila v tako hudih bolečinah, da ni mogla do njega. "Naslednji dan je zvonjenje prenehalo. Vedela sem, da mi je zmanjkalo baterije. Ko sem slišala ljudi, sem skušala kričati, a me očitno nihče ni slišal," je povedala.

Temperature v Belgiji so se prejšnji teden povzpele na več kot 40 stopinj Celzija, a je Bastidovi uspelo preživeti z deževnico, ki jo je zbrala po nevihti.

Hotela živeti za svoje otroke

"Vročina je bila sprva zadušljiva. A mi je uspelo z nogo odpreti vrata. Potem je ob koncu tedna začelo deževati in to je bilo prijetno. Po drugi strani pa sem morala spati dve noči v vodi. Hladno je bilo in ves čas sem se tresla," je povedala. "Skušala sem piti tako, da sem z deževnico polnila majhno škatlico od žvečilnih gumijev."

Da bi si vlažila usta, je Bastidova sesala mokro drevesno vejo, lakote pa v resnici ni kaj dosti čutila, je povedala. "Najtežje je bilo ležati na razbitem steklu. Skušala sem se dvigniti, a sem imela občutek, da mi bo raztrgalo hrbet."

"Mislila sem, da mi ne bo nikdar uspelo ven. A sem hotela preživeti za svoje otroke. Nisem hotela, da bi mislili, da sem storila kaj nespametnega, da sem se skušala ubiti. Ne, nesreča je bila."

Bastidovo bodo zdaj še operirali, pričakujejo pa, da bo v bolnišnici ostala še nekaj tednov.