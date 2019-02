V skladu z nemško zakonodajo pokojnine prejemajo Belgijci, ki so se borili v vrstah nemške vojske v času okupacije. Foto: AP

Belgijska vlada mora od nemške zahtevati konec te pokojninske sheme za Belgijce, so poslanci zapisali v resoluciji, ki jo je v torek po poročanju belgijskih medijev soglasno sprejel odbor belgijskega parlamenta za zunanjo politiko.

Izplačevanje pokojnin za "sodelovanje v enem najbolj smrtonosnih režimov v zgodovini" je v nasprotju s kolektivnim spominjanjem in vrednotami Evropske unije, so dodali.

Poleg tega mora vlada v Bruslju od Berlina zahtevati vse potrebne informacije za razjasnitev zadeve in sprožitev preiskave, so zapisali.

Do 1.275 evrov za Belgijce, ki so se borili na strani nacistov

Te pokojnine, ki znašajo med 425 in 1.275 evrov, v skladu z nemško zakonodajo prejemajo Belgijci, ki so se borili v vrstah nemške vojske, tudi tisti, ki so sodelovali pri priključitvi belgijskega ozemlja, je po navedbah francoske tiskovne agencije AFP povedal zgodovinar Christoph Brüll.

Po njegovih besedah bi morali te pokojnine prejemati zgolj invalidi in tisti, ki niso bili obsojeni vojnih zločinov. A tu obstaja "sivo območje", tako da so na primer kriteriji invalidnosti precej široki. Nejasno pa ostaja tudi, kaj je kdo storil v vojni.

Nemško ministrstvo za delo je pojasnilo, da je ta mesec pokojnine prejelo 18 ljudi v Belgiji, pri čemer gre lahko za belgijske državljane ali državljane Nemčije, ki živijo v Belgiji. Poudarili so, da ni bil nihče od teh pripadnik enot SS.

Belgijski mediji medtem poročajo, da je prejemnikov teh pokojnin v Belgiji 27.