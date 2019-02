Beloruski vojaki so do zdaj izkopali posmrtne ostanke več kot 730 žrtev. Foto: Reuters

Ko so začeli gradbeniki izkopavati gradbeno jamo, so naleteli na strašno odkritje. Posmrtne ostanke žrtev so začeli izkopavati beloruski vojaki, oblasti pa jih bodo z žalno slovesnostjo pokopale v grobu na severnem delu mesta.

Beloruski vojaki, opremljeni z zaščitnimi maskami in rokavicami, so poleg kosti žrtev izkopali tudi usnjene čevlje, ki ves ta čas niso razpadli. Vodja izkopavanj, vojak Dmitri Kaminski, je dejal, do so do zdaj izkopali 730 žrtev, v grobišču pa jih je verjetno veliko več. "Mogoče je, da se grobišče nadaljuje naprej pod cesto. Morali bomo odkopavati, da bomo videli, pri čem smo," je dejal.

V lobanjah sledovi nabojev

Grobišče so odkrili, ko so začeli gradbeniki izkopavati gradbeno jamo za gradnjo stanovanjskega objekta. Foto: Reuters

Nekatere lobanje so imele luknje od nabojev, kar bi lahko nakazovalo, da so bile žrtve ubite s strelom v glavo. Belorusijo, nekdanjo državo Sovjetske zveze, je med drugo svetovno vojno okupirala Nemčija, nacistični režim pa je ubil na deset tisoče Judov.

Na mestu grobišča je bil med letoma 1941 in 1942 geto, v katerega so nacisti strpali Jude in druge pripadnike manjšin. Brest je bil pred vojno del Poljske.