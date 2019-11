Vučić pravi, da verjame, da ruski kolega Putin za dogajanje, ki ga prikazuje posnetek, ni vedel. Foto: Youtube

Srbske varnostno-obveščevalne službe so potrdile pristnost videoposnetka, objavljenega na spletu, na katerem naj bi ruski obveščevalni agent Georgij Kleban predal denarno podkupnino upokojenemu pripadniku srbske vojske.

Zvečer se je sestal tudi svet za državno varnost, kot je po sestanku razkril Vučić, pa je omenjeni primer le vrh ledene gore, je za Radio Slovenija poročal Boštjan Anžin.

Predsednik je razkril, da je na posnetku zares Georgij Kleban, do junija pomočnik vojaškega atašeja na ruskem veleposlaništvu v Beogradu. Denar je izročil upokojenemu podpolkovniku srbske vojske Z. K., ki naj bi denar prejel vsaj trikrat.

Tudi posneto srečanje, 24. decembra lani v Zemunu, so srbske obveščevalne službe zabeležile, a iz večje razdalje. Objavljeni posnetek tako ni nastal pri njih. Klebana naj bi opazovali že od leta 2012.

"Samo za Georgija Klebana smo našteli deset stikov s tremi osebami, imamo pa tudi posnetke in fotografije drugih pripadnikov ruske obveščevalne službe s predstavniki srbskih vojnih struktur. A mi takšnih stvari ne objavljamo javno," je dejal Vučić.

Vučić pravi, da gre tudi za napad na Srbijo in njeno vojaško industrijo, verjame pa, da ruski predsednik Vladimir Putin, s katerim naj bi se sestal 4. decembra, za dogajanje ni vedel. Politike do tesne prijateljice Rusije ne namerava spreminjati.

V Kremlju so prepričani, da ne more nič načeti bratskih odnosov med državama, povezanima s kulturo, vero, jezikom, Srbija tudi kupuje rusko orožje, odvisna je od ruskega plina in nafte, ima pomembnega zaveznika pri vprašanju Kosova.