Nemška kanclerka Angela Merkel je govorila na shodu HDZ-ja, kjer je opozorila, da je nacionalizem "sovražnik evropskega projekta", HDZ pa je medtem zavrtel pesem nacionalističnega pevca Thompsona z iredentistično vsebino. Foto: EPA

Kot poroča Al Džazira, gre za pesem Lijepa li si, ki izraža ljubezen do različnih delov Hrvaške, vključuje pa tudi verz, ki opeva Herceg-Bosno, nepriznano paradržavo, ustanovljeno leta 1991 na ozemlju Bosne in Hercegovine, ki je bila pod nadzorom Hrvaške.

Šest njenih voditeljev je bilo leta 2017 na Mednarodnem sodišču za vojne zločine na ozemlju nekdanje Jugoslavije v Haagu obsojenih za vojne zločine. Krivi so sodelovanja v "skupnem zločinskem podvigu" oziroma izgonu muslimanskega prebivalstva med vojno v BiH-u z namenom ustvarjanja Velike Hrvaške, je ugotovilo sodišče.

Thompson, znan po slavljenju ustaškega pronacističnega režima t. i. Neodvisne države Hrvaške v času druge svetovne vojne, je pesem napisal leta 1998. Zaradi njegovih stališč in pesmi so Thompsonu prepovedani nastopi v številnih evropskih državah, tudi v Nemčiji.

Angela Merkel se je 18. maja udeležila zborovanja pred evropskimi volitvami v podporo HDZ-ju. Z njo je bil tudi Manfred Weber, glavni kandidat Evropske ljudske stranke.

Al Džazira navaja poročanje hrvaškega časnika Večernji list, da se je vzdušje na shodu razvnelo šele, ko je glasbena skupina zaigrala Thompsonovo pesem, pri čemer je tudi premier Andrej Plenković ploskal v ritmu.

Merkel, Weber proti nacionalizmu, HDZ za Thompsona

V nasprotju z vsebino pesmi sta Weber in Angela Merkel na zborovanju opozarjala na nevarnosti nacionalizma in volivce in volivke pozvala, naj ga zavrnejo. Nemška kanclerka je dejala, da je nacionalizem "sovražnik evropskega projekta".

"Kanclerka ni bila seznanjena s tem, katere pesmi bodo predvajali med strankarskim zborovanjem v Zagrebu, niti ni poznala vsebine teh pesmi," je dejal tiskovni predstavnik njenega urada. "Kanclerka je med svojim obiskom Zagreba jasno izrazila svoje stališče, in sicer da nasprotuje nacionalizmu".

Al Džazira še poroča, da se HDZ pogosto predstavlja kot stranka, ki zagovarja "evropske vrednote", obenem pa podpira obsojene hrvaške vojne zločince.

HDZ gosta "izkoristil za radikalno agendo"

Toby Vogel iz nemške organizacije Svet za politike demokratizacije je omenjeno pesem označil za "provokacijo" zoper nemško kanclerko in kandidata EPP-ja, pa tudi kot poskus, da HDZ nemška gosta izkoristi za svojo "radikalno agendo". Po njegovih besedah bi morala stranke kanclerke, CDU, od HDZ-ja zahtevati opravičilo za predvajanje "očitno iredentistične, radikalne, nacionalistične pesmi na predvolilnem shodu, ki se ga je kanclerka udeležila".

Medtem je bosanskohercegovska nevladna organizacija BAC, ki si prizadeva za svoboden in demokratičen BiH, nemškemu veleposlaništvu v Sarajevu pisalo pismo in izrazilo razočaranje ter prosilo za pojasnilo glede dogodka. Predsednik BAC-a Ismail Čidić je dejal, da jih je razočaralo, da se Angela Merkel po dogodku ni opravičila.

Po njegovih besedah številni ljudje v BiH-u vidijo dejanje Angele Merkel kot odobravanje idej, ki so pripeljale do tako "grozljivih zločinov t. i. Herceg-Bosne v devetdesetih", čeprav kanclerka, kot je dejal, "stalno poudarja pomen evropskih in demokratičnih vrednot".