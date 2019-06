V Berlinu je potekalo že več protestov zaradi dviganja cen najemnin. Foto: Reuters

Če bo predlog sprejet, bo Berlin postal prvo nemško mesto, ki bo zamrznilo najemnine. Berlinska deželna vlada, ki jo sestavljajo socialdemokrati, Zeleni in Levica, namerava osnutek zakona pripraviti do oktobra.

Opozicijske stranke in združenja gradbenih podjetij so do zamrznitve kritična, nekateri tudi napovedujejo, da bodo zakon izpodbijali na sodišču.

Določena bo zgornja cena najemnine

Zakon bo po navedbah združenja najemnikov vplival na okoli 1,6 milijona stanovanj po vsej nemški prestolnici. V skladu s predlogom zakona lastniki pet let ne bodo smeli zvišati najemnin trenutnim najemnikom, najemnine pa bodo morale biti enake tudi za nove najemnike. Zakon ne bo veljal za novogradnje.

Mestna oblast bo določila tudi zgornjo mejo višine najemnine. Čeprav bo zakon začel veljati prvi dan leta 2020, bo retroaktivno veljaven od 18. junija letos. Lastniki nepremičnin, ki za večje obnove stavb ne bodo dobili vnaprejšnje odobritve mestnega sveta, bodo lahko kaznovani z največ 500.000 evri.

Združenje je tudi opozorilo, da so v zadnjih dneh opazili dvig najemnin. Menijo, da želijo lastniki izkoristiti priložnost za zvišanje, dokler to še lahko storijo. Združenje lastnikov Haus und Grund je svoje člane celo pozvalo, naj najemnine pred zasedanjem deželne vlade na hitro zvišajo. Nekateri posamezniki naj bi v Berlinu oddajali celo 3.000 stanovanj, piše Deutsche Welle, zato so že začeli zbirati podpise za razpis referenduma o tej temi.

Cene najema stanovanj v Berlinu so se v zadnjem desetletju močno zvišale. Še vedno so nižje kot v več drugih evropskih prestolnicah, a zaradi relativno visoke brezposelnosti in stopnje revščine številni težko dobijo stanovanje.