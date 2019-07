Drevesa bi lahko ozračje očistila kar dveh tretjin ogljikovega dioksida, ki je nastal kot posledica človekovega ravnanja. Foto: Reuters

Švicarski znanstveniki so v reviji Science zapisali, da je pogozdovanje edini način, "ki ne zahteva spremembe našega vedenja" in s katerim lahko omejimo segrevanje ozračja, v nasprotnem primeru potrebujemo "odločitve politikov, ki v podnebne spremembe lahko verjamejo ali ne", sicer preostane le še ena možnost, "znanstveno odkritje, ki ga za zdaj še nimamo".

Prostora za pogozditev na Zemlji je dovolj

"To ni le naša najmočnejša rešitev, je tudi edina, v katero se lahko vključimo vsi," je dejal raziskovalec Tom Crowther, ki je prepričan, da je na Zemlji več kot dovolj prostora za zasaditev tako velike količine dreves. Najprimernejše države za pogozditev bi bile Rusija, Kanada, ZDA, Avstralija, Kitajska in Brazilija, sploh ta je zadnja leta na udaru zaradi izsekavanja in uničevanja amazonskega pragozda.

Drevesa bi lahko v prihodnjih letih ozračje očistila 830 milijard ton ogljikovega dioksida, to je prav toliko, kolikor smo ga ljudje proizvedli v 25 letih, poroča portal DW.

Ohranitev biološke raznolikosti in preprečitev poplav

Zasaditev dreves bi imela več ugodnih učinkov, poleg tega, da so sploh mlada drevesa še posebej učinkovita pri čiščenju ogljikovega dioksida, bi z zasaditvijo pomagali tudi pri ohranitvi biološke raznolikosti, preprečili pa bi tudi naravne nesreče, kot so poplave.

"Zasaditev dreves je lahko ena izmed uspešnejših strategij, ni pa najboljša rešitev za zajezitev onesnaževanja ozračja, vse dokler ne bomo zmanjšali izpustov fosilnih goriv na nič," opozarja profesor z Oxforda Myles Allen. Znanstveniki opozarjajo, da bi ljudje do določene mere morali spremeniti svoje navade, kot sta uporaba električnih vozil in zmanjšanje porabe živalskih proizvodov, predvsem mesa.