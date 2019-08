Zdaj morajo najemniki plačevati dodatek za pohištvo in opremo, kar bi novi zakon spremenil. Foto: EPA

Gre za predlog berlinske ministrice za urbani razvoj Katrin Lompscher iz stranke Levica, ki je dejala, da bi omejitev veljala za stanovanja, zgrajena do leta 2013.

"Najemniki bi lahko znižali svoje najemnine z vložitvijo prijave na okrožnem uradu," piše v predlogu zakona, poroča nemški javni portal Detusche Welle.

Predlog bi osnovne najemnine za številne stanovanjske enote omejil na 3,42 evra na kvadratni meter. Najemnine v montažnih stavbah v delu mesta v vzhodni Nemčiji bi se končale pri 5,64 evra na kvadratni meter, v stavbah, zgrajenih pred letom 1918 pri 6,03 evra, za stanovanja, zgrajena med letoma 1991 in 2013, pa bi znašala najemnina največ 7,97 evra na kvadratni meter.

Celotni znesek bi "kril pohištvo in opremo", kar bi pomenilo novo zaščito za prebivalce, ki morajo trenutno plačati še dodatek ob oglaševani najemnini.

Predlog se sicer ne bi nanašal na stanovanja, zgrajena po letu 2013, lastniki, ki so stanovanja obnovili v zadnjih osmih letih, pa bi lahko zaračunali dodatnih 20 odstotkov.

Junija je berlinska koalicija Zelenih, Socialnih demokratov in Levice zamrznila najemnine za pet let. Mesto poskuša olajšati novogradnjo in razmišlja o odkupu stanovanjskih enot od najemodajalcev.

Berlinski poslanci in poslanke bodo o predlogu glasovali 15. oktobra, ukrep pa bi lahko stopil v veljavo januarja.

Predstavnik SPD-ja za podjetja: Ustavite to norost

Predvideni ukrep bi lahko prizadel največje najemodajalce. V Berlinu ima več kot 115.000 stanovanj v lasti podjetje Deutsche Wohnen, več kot 42.000 pa podjetje Vonovia.

Predstavnik SPD-ja za majhna in srednje velika podjetja, bankir Harald Christ, je Katrin Lompscher že pozval k odstopu. Kot je dejal, je bila berlinska ministrica "zelo neuspešna" in bi "škodovala Berlinu kot lokaciji za podjetništvo". Župana Michaela Müllerja iz vrst SPD-ja je pozval, naj "ustavi to norost".

Povprečna osnovna najemnina v Berlinu znaša 6,72 evra na kvadratni meter, kar je manj kot v Hamburgu ali Münchnu, a nekateri najemodajalci zaračunavajo tudi med 16 in 18 evrov na kvadratni meter.

Na državni ravni so opozicijski Levica in Zeleni predlagali razlastitev podjetij, ki oddajajo v najem več kot 3.000 stanovanj.