Prispevek Polone Fijavž iz Berlina

V Berlinu so najemnine še vedno nižje kot v glavnih mestih drugih zahodnoevropskih držav, a so se v zadnjih desetih letih zvišale za skoraj sto odstotkov, zato so se odločili za uravnavanje oddajanja nepremičnin.

Kot poroča dopisnica RTV Slovenija iz Berlina Polona Fijavž, je samo 46 odstotkov Nemcev lastnikov stanovanj, v Berlinu pa le 18 odstotkov, zato so zakoni najemanja pomembni za večino ljudi.

Okoli 40.000 ljudi je aprila zahtevalo, da se v Berlinu ustavi rast najemnin, in nastala je celo pobuda za referendum o tem, da bi podjetja, ki imajo v lasti več tisoč stanovanj in jih oddajajo izključno za dobiček, razlastili.

Berlinska deželna vlada, sestavljena iz Socialdemokratske stranke, Zelenih in stranke Levice, je po vsem tem kot prva v Nemčiji vpeljala precej drastičen ukrep in Berlin je postal prvo nemško mesto, ki je zamrznilo najemnine.

Zakon bo po navedbah združenja najemnikov vplival na 1,6 milijona stanovanj po vsej nemški prestolnici. V skladu z zakonom lastniki ne bodo smeli povečevati najemnin trenutnim najemnikom, najemnine pa bodo morale biti enake tudi za nove najemnike. Zakon ne bo veljal za novogradnje.