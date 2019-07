Foto: Reuters

Svetovni mediji že ugibajo, kakšna bo Velika Britanija pod Johnsonom in kam jo lahko goreči zagovornik brexita zapelje.

Eno je gotovo - v sredo bo vodenje britanske vlade prevzel mož, ki je bil vedno tako glasen zagovornik brexita, da je unijo pripravljen zapustiti tudi brez dogovora.

55-letni Johnson je bil pred referendumom junija 2016 ena osrednjih figur kampanje za britanski izstop iz evropske povezave. Premierka Theresa May ga je julija 2016 po prevzemu oblasti ob nejeveri številnih njenih kolegov in javnosti imenovala za zunanjega ministra, s čimer naj bi mu po ocenah analitikov skušala preprečiti, da bi si doma oblikoval politično bazo za prevzem vodenja stranke.

Johnson si je namreč pred tem že dlje časa želel prevzeti vodenje stranke, nameraval se je pomeriti že z Mayevo, a se je tik pred uradnim začetkom bitke umaknil. S položaja zunanjega ministra je odstopil julija lani, ker se z Mayevo nista strinjala glede pogajanj o brexitu.

Z nekdanjim britanskim premierjem (in nasprotnikom brexita) Davidom Cameronom. Foto: AP

Johnson bo imel zdaj priložnost, da kot premier izpelje izstop iz EU-ja, za kakršnega si prizadeva. V predvolilni kampanji je že napovedal, da ne bo zaprosil za novo preložitev brexita in da je pripravljen EU 31. oktobra zapustiti z dogovorom ali brez njega.

Ambicije od mladih nog

A kdo sploh je Boris Johnson, edini politik na Otoku, ki ga vsi kličejo kar po imenu - Boris, in politik, ki je bil na Otoku tako pogosto tarča posmeha, pa mu je vseeno zdaj uspel veliki met?

Rodil se je v New Yorku kot Alexander Boris de Pfeffel Johnson očetu politiku in znanstveniku ter materi slikarki. Njegov pradedek po očetovi strani je bil zadnji notranji minister Otomanskega cesarstva. Poleg britanskega ima tudi ameriško državljanstvo.

Njegova sestra Rachel Johnson je nekoč dejala, da je Boris kot otrok želel postati "kralj sveta" - sam je svoj čas dejal, da so možnosti, da bi postal britanski premier približno tako velike, kot da bi našli Elvisa na Marsu.

Foto: AP

Po šolanju na elitnih Etonu in Oxfordu je kariero sprva začel kot novinar ter bil med letoma 1989 in 1994 dopisnik iz Bruslja in bil že takrat kritičen do Evropske komisije. Po drugi strani so bili njegovi novinarski kolegi kritični do njega, češ da so njegovi članki vsebovali kar nekaj neresnic.

Novinarstvo je nato zamenjal za politiko in bil izvoljen za poslanca v britanskem parlamentu, med letoma 2008 in 2016 pa je bil tudi londonski župan.

Med referendumsko kampanjo za izhod Velike Britanije iz EU-ja je postal eden najbolj gorečih nasprotnikov takratnega premierja Davida Camerona, ki je zagovarjal obstanek v EU-ju. Za EU in njene predstavnike ni izbiral besed. Najbolj je odmevala njegova primerjava EU-ja s Hitlerjem in Napoleonom, zaradi katere mu je predsednik Evropskega sveta Donald Tusk očital, da je šel čez vse meje.

Naklonjen do Trumpa

Trenutek, ko je med OI v Londonu obtičal na jeklenici. Foto: Youtube

EU sicer ni bila njegova edina tarča. Obregnil se je ob takratnega ameriškega predsednika Baracka Obamo, za katerega je rekel, da ima zaradi delno kenijskega porekla v genih sovraštvo do Velike Britanije.

Po drugi strani ves čas kaže naklonjenost do Obamovega naslednika Donalda Trumpa, s katerim ga nemalokrat primerjajo. Tudi Trump je večkrat dal vedeti, da si na čelu britanske vlade želi prav Johnsona.

Za razliko od Trumpa pa Johnson ni naklonjen ruskemu predsedniku Vladimirju Putinu, ki ga je označil za neusmiljenega in manipulativnega tirana, ki spominja na Trapetsa iz knjig o Harryju Potterju.

Užalil je tudi turškega predsednika Recepa Tayyipa Erdogana in o njem napisal celo pesmico, islam pa je označil za najbolj hudobno sektaško religijo od vseh, kar se tiče odnosa do nevernikov.

Johnson je znan po svojem malce kaotičnem slogu. Foto: Reuters

Prah je dvignil tudi, ko je ženske v muslimanskih opravah, ki pokrivajo celo telo, primerjal s poštnimi nabiralniki, in ko je komentiral, da bi morala Italija pomagati Britancem pri brexitu, če hoče vzdrževati svojo prodajo prosecca.

Nepozaben je tudi bizarni trenutek, ko je ob proslavljanju prve britanske zlate medalje na olimpijskih igrah v Londonu leta 2012 obtičal na jeklenici, s katero se je spustil v Victoria Parku. A, podobno kot Trump, ga noben verbalni spodrsljaj ali "borisizem" ni zares zatresel.

Hoja po robu

Johnson, znan po precej kaotičnemu slogu in tipu humorja, ki ne naleti vedno na najboljši sprejem, je vedno hodil po robu s svojimi netaktnimi izjavami in politično nekorektnostjo. "Genij ali klovn?" se o Johnsonu sprašujejo v današnjem Reutersovem portretu.

Ob tem spominjajo, kako naglo so se takrat leta 2016 potrdili vsi strahovi javnosti, ki je menila, da Johnson nikakor ni dovolj diplomatski za vlogo prvega diplomata v državi.

S Trumpom gojita vzajemno naklonjenost. Foto: Reuters

Mayeva je morala večkrat demantirati Johnsonove prostodušne izjave ali pa skušati zminimalizirati njihov pomen, češ da ne odražajo uradne politike Velike Britanije, ko je denimo enkrat Savdsko Arabijo, tesno britansko zaveznico, oklical za manipulatorko in tisto, ki vleče vse niti vojn na Bližnjem vzhodu pod krinko religije.

Mnogi se ob Johnsonu vedno sprašujejo, v kolikšni meri igra neko vlogo, ki si jo je ustvaril, in v kolikšni meri se zadaj skriva vseeno kaj bolj premišljenega.

Tisti, ki ga poznajo, pravijo, da je v resnici izjemno sramežljiv, introvertiran in pogosto napačno razumljen. Da v resnici ni tako pišmeuhovski, kot se zdi, ampak skrajno osredotočen na svoje cilje.

Tako naj bi bil denimo prav Johnson tisti, ki je lani po zastrupitvi nekdanjega ruskega dvojnega agenta Sergeja Skripala v zaodrju vlekel vse niti, da je mednarodna skupnost Rusiji naložila težke sankcije.

Enigma

Foto: Reuters

Johnson zagotovo je enigma - ne samo za svetovno javnost, tudi za Britance. "Boris ima svoje napake in je malce nestabilen, ampak v resnici je globoko v sebi večina politikov takih," je za Reuters povedal Ed Costelloe, predsednik skupine Conservative Grassroots. "Krasno bi bilo imeti za premierko mati Terezo, a to se pač ne bo zgodilo."

Pravzaprav nekateri ljudje pri Johnsonu cenijo ravno to, da je tako prostodušen in uporniški, ki se postavlja po robu percepcijam, kakšen naj bi uglajen politik bil, ter ki strelja naravnost, z občutkom za komedijo in svojevrstnim slikovitim slogom. Še celo Savdijci naj bi imeli presenetljivo veliko potrpljenja z Johnsonom, saj po navedbah diplomatskih virov "cenijo tovrstni humor".

Bruselj ta tip humorja ceni malce manj - kmalu po Johnsonovi izvolitvi za vodjo konservativcev je nova predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen opozorila pred "zahtevnim obdobjem, ki prihaja", Bruselj pa je takoj in kategorično zavrnil Johnsonove zahteve glede brexita. Ne ravno najbolj topel sprejem za "kralja sveta".