Izvirna IRA je bila razorožena po podpisu mirovnega sporazuma leta 1998. Foto: Reuters

Nova IRA, ena izmed skupin, ki nasprotuje mirovnemu sporazumu o Severni Irski iz leta 1998, je sporočila, da je eden njenih pripadnikov 18. aprila v Londonderryju v strelskem obračunu s policijo zadel 29-letno novinarko, ki je izgrede spremljala.

Lyra McKee je poročala za The Atlantic Magazine in Buzzfeed News, leta 2016 pa jo je Forbes Magazin uvrstil na lestvico 30 najbolj izjemnih osebnosti v medijih. Foto: Reuters

Smrt novinarke, ki je sledila januarski eksploziji avtomobila bombe v Londonderryju in za katero je policija prav tako okrivila Novo IRO, je porodila strahove, da majhne marginalizirane militantne skupine izkoriščajo politični vakuum v provinci in napetosti, ki jih je povzročila britanska odločitev, da zapusti Evropsko unijo.

"Brexit je prisilil IRO, da se preusmeri, in izpostavil, kako razdeljena ostaja Irska. Od nas bi bilo neodgovorno, da ne unovčimo te priložnosti," je za Sunday Times povedal eden izmed članov Nove IRE. "Zaradi Brexita je znova vzniknilo vprašanje meje."

Po navedbah Sunday Timesa so se več mesecev prek skrivnih kanalov in tajnih srečanj dogovarjali za intervju z nacionalisti in njihovimi privrženci, njihovega novinarja pa so na lokacijo pogovora prepeljali v prtljažniku.

"Vedno bo IRA"

Nova IRA je precej manjša od svoje predhodnice, Irske republikanske armade (IRA), ki je bila razorožena, potem ko se je z mirovnim sporazumom bolj ali manj končal tri desetletja dolg krvavi konflikt med protestantskimi podporniki britanske vladavine in katoliškimi privrženci združitve z Irsko republiko.

Pogreb Lyre McKee v Belfastu. Foto: Reuters

Nova IRA je bila ustanovljena leta 2012 z združitvijo treh od štirih glavnih militantnih nacionalističnih skupin, kar je bilo prvič po mirovnem dogovoru, da bi se sicer dislocirane skupine povezale pod enim vodstvom.

Skupina je bila po tistem odgovorna za več napadov, vključno za uboja dveh zaporniških paznikov.

Sunday Times navaja, da skupina, ki se še vedno predstavlja kot IRA, ni želela govoriti o svoji moči in morebitnih načrtih okrepiti napade.

"Naša oborožena dejanja služijo enemu namenu. So simbolična. So propaganda. Svetu sporočajo, da na Severnem Irskem poteka konflikt," je povedal neki drugi pripadnik Nove IRE. "Dokler bodo na Irskem Britanci, država pa ostaja razdeljena, bo vedno IRA."