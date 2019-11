Na sodišču v Chelmsfordu v Essexu se je začel postopek proti 25-letnemu vozniku tovornjaka Mauriceu Robinskonu, proti kateremu je bila vložena tožba zaradi 39-kratnega uboja, zarote pri tihotapljenju ljudi ter pomoči pri nezakonitih migracijah in pranju denarja. Foto: Reuters

"Smo v neposrednem stiku s številnimi družinami tako v Vietnamu kot Združenem kraljestvu, saj smo stopili v stik z nekaterimi družinami žrtev," je dejal načelnik policije Essexa Tim Smith. Dodal je, da sicer še nimajo dokazov, na podlagi katerih bi žrtve tudi identificirali.

Posmrtne ostanke osmih žensk in 31 moških so v hladilni prikolici tovornjaka odkrili 23. oktobra v Essexu na jugovzhodu Anglije, vzrok njihove smrti še preiskujejo.

Mediji so sprava poročali, da naj bi bile žrtve kitajski državljani, a se je kmalu oglasilo več družin iz Vietnama, ki so izrazili bojazen, da so med mrtvimi njihovi sorodniki. V Vietnamu so nato pristojni organi začeli zbirati DNK-vzorce družin.

Najmlajša žrtev naj bi bila stara 19 let

"Zelo mi je žal, mama in oče, moja pot v tujo deželo je spodletela. Umiram, ne morem dihati. Zelo vaju imam rada. Mama, oprosti," je svojima staršema med prevozom v hladilni prikolici, ki je bila na poti iz Belgije v Purfleet v Združenem kraljestvu, pisala 26-letna Pham Thi Tra Mi.

Na poti v Združeno kraljestvo sta bila tudi 20-letni Ngujen Dinh Luong ter 21-letna Tran Thi Tho, katere prijatelj iz Glasgowa je za BBC dejal, da bi jo moral srečati po prihodu na Otok. Najmlajša med 39 žrtvami naj bi bila 19-letna Bui Thi Nhung, za katero so svojci v Vietnamu izgubili vsako sled.

V Vietnamu aretacije zaradi tihotapljenja

Vietnamska policija je v petek sporočila, da so v povezavi s primerom aretirali dva človeka zaradi tihotapljenja ljudi. Vietnamska vlada pa je danes odločno obsodila trgovino z ljudmi ter pozvala države v regiji in preostalem delu sveta k okrepitvi sodelovanja v boju proti trgovini z ljudmi, da bi preprečili nove tovrstne tragedije.

Britanska policija je zaradi 39-kratnega uboja in zarote pri tihotapljenju ljudi ter pomoči pri nezakonitih migracijah in pranju denarja ovadila 25-letnega voznika tovornjaka Mauricea Robinsona iz Severne Irske. V Dublinu pa so začeli postopek za izročitev Združenemu kraljestvu 23-letnika iz Severne Irske, ki je prav tako vpleten v primer. Še trije osumljenci so na prostosti po plačilu varščine.