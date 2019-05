Notranji nadzor v schengnu je za Slovenijo nesprejemljiv, saj ubija duh schengna, evropsko povezljivost, notranji trg in štiri svoboščine, zato si je treba prizadevati, da vprašanji varnosti in migracij naslavljamo skupaj, tako da nadzor na notranjih mejah ne bo potreben, je pojasnil minister Cerar.

Slovenski zunanji minister Miro Cerar (desno) z italijanskim kolegom Enzoem Moaverjem Milanesijem. "To sem predlagal, da bomo italijanski strani zelo jasno pokazali, da si želimo krepiti zaupanje," je pojasnil Cerar. Foto: EPA

Italijanski odziv pozitiven

Italijanski minister je po Cerarjevih navedbah pobuda sprejel pozitivno. Sedaj bosta o njej oba obvestila ministra za notranje zadeve, sredi meseca bodo o tem razpravljali generalni direktorji obeh policij, je še povedal slovenski minister.

Znak kriminalcem, da mislijo resno

Cerar se zavzema za čimprejšnjo vzpostavitev skupnih patrulj, saj da je treba čim prej zajeziti nezakonite prehode meje in dati zelo jasen znak kriminalcem, ki nezakonite tokove spodbujajo, da mislijo resno. Kdaj točno bodo lahko vzpostavili skupne patrulje, Cerar ni znal oceniti.

EU mora izvažati stabilnost in varnost, ne pa uvažati nestabilnosti

EU in vse njene članice se morajo po Cerarjevih besedah truditi, da bodo izvažale stabilnost in varnost, saj sicer tvegajo, da bodo uvažale nestabilnost. Ključni pri tem so učinkovit nadzor zunanje meje, sodelovanje in podpora državam, kjer krize izvirajo, je izpostavil.



Slovensko-italijansko mejo utegnejo nadzirati mešane policijske patrulje obeh držav. Foto: BoBo

Na južni meji še ni potrebe po skupnih patruljah

Na vprašanje, zakaj ne predlaga skupnih patrulj tudi na slovensko-hrvaški meji, je Cerar odgovoril, da slovenska policija za zdaj zelo dobro sodeluje s hrvaškimi organi in da za zdaj ni bila podana ocena, da bi bilo treba tudi tam uvajati skupne patrulje. Če bi bila, pa se bo zavzel za kaj takega, je dodal.

Preprečevanje nezakonitih prehodov meje je ključno

Minister je ob tem opozoril, da je preprečevanje nezakonitih prehodov meje resnično postalo ključno, na kar kaže tudi nedavni dogodek v Beli Krajini. Spomnil je, da se je kot premier v letih 2015 in 2016 zelo intenzivno soočal z migracijskimi pritiski, ter izrazil željo, da bi kot takrat tudi zdaj uspela vlada uspešno in brez incidentov omejiti migracijske tokove.