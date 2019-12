Britanka v čakanju na sojenje ni smela zapustiti Cipra. Foto: Reuters

Britanko so aretirali potem, ko je preklicala ovadbo, da jo je julija napadlo 12 mladih Izraelcev. Dekle je trdilo, da jo je v laganje prisilila ciprska policija, kar pa ta zanika.

19-letnici grozi leto dni zaporne kazni in 1.500 funtov globe, a so njeni odvetniki zaprosili za pogojno kazen. Kot argument navajajo, da je njihova stranka obtožbo umaknila brez prisotnosti odvetnikov, kar da je kršitev evropske zakonodaje o človekovih pravicah.

Obramba je kritična tudi do dela sodnika Michalisa Papathanasiouja, ki naj bi zavračal dokaze o tem, ali je prišlo do posilstva ali ne, navaja BBC.

Aktivistke pred sodiščem. Foto: Reuters

Tožilstvo po drugi strani navaja, da je ženska prostovoljno napisala in podpisala izjavo, s katero je deset dni po prvotni obtožbi to preklicala. Ženska je na sodišču dejala, da je to storila pod prisilo z grožnjo aretacije in da ji niso omogočili dostopa do odvetnika.

Sodnik brez milosti

Sodnik je v razsodbi dejal, da je najstnica lagala in je sodišče zavajala. Kot je dejal, da je bil razlog, da je Britanka podala lažno ovadbo, ta, da je bila osramočena potem, ko je ugotovila, da je nekaj fantov na svoje mobilne telefone snemalo, ko je imela spolne odnose.

Obramba se strinja, da posnetki, ki so jih našli na nekaterih mobilnih telefonov Izraelcev res prikazujejo najstnico med sporazumnim seksom z enim od fantov iz skupine, a trdi, da so drugi fantje skušali vstopiti v sobo, ona pa jim je dejala, naj odidejo.

V povezavi z obtožbami so nemudoma aretirali 12 fantov, a so jih kasneje izpustili in so se že vrnili domov v Izrael.

Mama kritična do oblasti

Britanka je preživela več kot mesec dni v zaporu, preden so ji konec avgusta odobrili varščino, a so ji zasegli potni list in ni smela zapustiti Cipra.

Po razsodbi je ena od dekletovih odvetnic, Nicoletta Charalambidou, novinarjem povedala, da nameravajo razsodbo izpodbijati na ciprskem vrhovnem sodišču, če pa tam ne uspejo, se bodo obrnili na evropsko sodišče človekovih pravic.

Mama obsojene najstnice je pred dnevi za BBC povedala, da so bili zadnji meseci "živa nočna mora". Kot je dejala, je bila njena hčerka na Cipru na delovnih počitnicah in naj bi jeseni začela univerzo, po posilstvu pa da trpi za posttravmatsko motnjo.

Mati tudi kritizira pomanjkanje podpore s strani oblasti in trdi, da so bile človekove pravice njene hčerke kršene skozi celotni postopek.