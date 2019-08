Pogled z razgledne ploščadi ob njenem odprtju leta 2016. Foto: Reuters

Londonska policija je sporočila, da deček ni več v smrtni nevarnosti. Šestletnik in njegova družina so bili sicer francoski turisti na obisku Londona.

Policija se želi za razjasnitev vseh okoliščin pogovoriti z obiskovalci, ki so v uri ali dveh pred incidentom v galeriji opazili moškega, čigar vedenje je bilo sumljivo ali skrb vzbujajoče.

Policija je po incidentu aretirala 17-letnika in ga ovadila poskusa umora. Do prihoda policije so ga na ploščadi zadržali drugi obiskovalci, med čakanjem pa naj bi "kar stal tam" in deloval mirno, navedbe očividcev povzema BBC. Žrtev in osumljenec se naj ne bi poznala.

Porinjeni deček je iz desetega nadstropja padel na nadstrešek petega nadstropja, reševalci pa so ga s helikopterjem prepeljali v bolnišnico.

Londonska policija "šokantni incident" obravnava kot "osamljen dogodek brez očitnega nagiba".

Galerija ostaja zaprta

Tiskovno predstavništvo londonske moderne galerije je sporočilo, da so v mislih z dečkom in njegovo družino. Galerijo so v ponedeljek znova odprli za obiskovalce, opazovalna ploščad pa je ostala zaprta.

Galerijo Tate Modern so leta 2000 odprli v prostorih odslužene elektrarne Bankside. Prizidek galerije z razgledno ploščadjo so odprli pred tremi leti. Lani je bila galerija s 5,9 milijona obiskovalcev najbolj priljubljena britanska turistična atrakcija.