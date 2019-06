Oblasti so evakuirale 75 ljudi. Foto: EPA

Kot poroča portal hrvaške javne radiotelevizije hrt.hr, so merilni instrumenti na prizorišču v Plovanovi ulici ugotovili visoko koncentracijo plina in ogljikovega monoksida. Nato so začasno evakuirali stanovalce iz več okoliških ulic. V noči na torek so bile zaprte tudi ceste okoli hotela.

V torek zjutraj so spet izmerili koncentracijo propan-butana in ogljikovega monoksida, zato so spet začasno preselili stanovalce in goste hotela, skupno 75 ljudi, poroča hrt.hr, ki navaja portal 24sata.hr.

Medtem portal index.hr, ki navaja poveljnika gaslicev v mestu, poroča, da so razmere nespremenjene in da je še vedno nevarno. Župan Raba Nikola Grgurić sicer pravi, da "ni razlogov za paniko".