Dresden je v nemški zvezni državi Saška, ki je že od nekdaj zibelka skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD), ki je bil na septembrskih deželnih volitvah na drugem mestu.

Lokalni politiki menijo, da je bil ukrep nujen, saj v mestu težave z nestrpnostjo ne morejo zajeziti na drugačen način, je poročal portal Deutsche Welle.

Mestni svet je tako v sredo ponoči sprejel resolucijo, s katero opozarja, da se "protidemokratično, protipluralistično, ljudomrzno in skrajno desničarsko vedenje in dejanja, vključno z nasiljem v Dresdnu, pojavljajo vse pogosteje".

"Mesto ima težave z nacisti in mora glede tega ukrepati (...) politiki morajo to jasno obsoditi in dejati, da je nesprejemljivo," je dejal svetnik satirične Stranke (Die Partei) Max Aschenbach.

Protiislamsko in ksenofobno gibanje Pegida se je v Dresdnu začelo leta 2014, njihovo vodilo pa je zagovarjanje evropskega patriotizma in nasprotovanje po njihovih besedah "islamizaciji Zahoda". V mestu so imeli tudi več shodov.

Resolucija tako predvideva, da bo mesto okrepilo demokratično kulturo ter bolje zaščitilo manjšine ter žrtve desničarskega nasilja.