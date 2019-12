Enajst predsedniških kandidatov je v časovno omejenih okvirih odgovarjalo na deset vprašanj, ki so se v manjšem delu nanašala na pristojnosti predsednika države, večinoma pa na njihov svetovni nazor. Foto: HRT

Predsedniški kandidati so v televizijskem soočenju odgovarjali na vprašanja o boju proti korupciji, napotitvi vojske na mejo zaradi migracij, nabavi vojaških letal, o blokadi vstopa Srbije v Evropsko unijo, hrvaški politiki do Bosne in Hercegovine, pa tudi o cirilici v Vukovarju, splavu, verouku v šolah, udeležbi na paradi ponosa ali hoji za življenje, pomenu prvega hrvaškega predsednika Franja Tuđmana in nekdanjega jugoslovanskega voditelja Josipa Broza - Tita ter o zloglasnem ustaškem pozdravu Za dom spremni.

Kolinda Grabar Kitarović na soočanjih brez ekscentričnih izjav

Hrvaška predsednica in kandidatka vladajočega HDZ-ja Kolinda Grabar Kitarović je med drugim dejala, da se že leta bojuje proti korupciji znotraj hrvaških varnostno-obveščevalnih služb. Meni, da je prišel čas za pomladitev služb. V svojem nastopu ni imela ekscentričnih izjav, ki bi zahtevale dodatna pojasnila kot na nekaterih njenih predvolilnih shodih. Glede svetovnonazorskih vprašanj je obdržala desnosredinsko držo brez odprtega spogledovanja s skrajno desnico.

Predsedniške volitve na Hrvaškem bodo 22. decembra. Foto: HRT

Prvi zasledovalec Grabar Kitarovićeve v javnomnenjskih raziskavah, nekdanji hrvaški premier in kandidat največje opozicijske stranke SDP, Zoran Milanović, je med drugim izjavil, da so predsedniška pooblastila glede boja proti korupciji omejena in da bo kot predsednik predlagal neprizanesljivega predsednika vrhovnega sodišča.

Med drugim je dejal, da je najboljši demografski ukrep poštena oblast, ki je po njegovem mnenju na Hrvaškem ni. Ponovil je svoja stališča do pravice žensk do izbire za splav kot tudi do zaščite narodnih in spolnih manjšin.

Favorit Miroslav Škoro razpravo označil za "jalovo"

Nezadovoljstvo z razpravo je izrazil neodvisni kandidat Miroslav Škoro, ki je soočanje ocenil kot "jalovo" in "bičanje mrtvega konja". Podjetnik in pevec Škoro, ki je bil nekoč poslanec HDZ-ja in hrvaški diplomat, je v raziskavah eden od favoritov za drugi krog volitev.

Povedal je, da je največji problem pri korupciji zapletena zakonodaja, ki je generator korupcije. Škoro je jasno izrazil tudi svoja konservativna in desničarska prepričanja, ko gre za prepoved splava, spolno usmerjenost in toleranco do ustaškega pozdrava. Ne nazadnje je bil deležen kritik zaradi napovedi, da bo kot predsednik države pomilostil vojnega zločinca Tomislava Merčepa.

Med drugimi kandidati je s svojimi izjavami izstopal neodvisni kandidat in avtor angažiranih dokumentarnih filmov Dario Juričan, ki si želi spremeniti ime v Milan Bandić. Juričan si ironično prizadeva za družbo korupcije, ki jo je po njegovem mnenju treba zapisati v hrvaško ustavo, da bo dosegljiva vsem državljanom. "Korupcija vsem, ne samo njim" je njegovo geslo.