Svetovni trg prepovedanih mamil je ocenjen na od 426 do 652 milijard dolarjev. Foto: EPA

Evropski center za spremljanje mamil in zasvojenosti z mamili (EMCDDA) v svojem letnem poročilu ugotavlja, da se je prodaja mamil s 24 milijard evrov leta 2013 zvišala na 30 milijard evrov leta 2017.

Prodaja marihuane na črnem trgu predstavlja 39 odstotkov evropskega trga mamil in je v porastu z 38 odstotki leta 2013. V ameriški zvezni državi Kaliforniji, ki je največji zakoniti trg kanabisa, so trgovine s prodajo te zelene rastline samo lani zaslužile okoli 2,5 milijarde dolarjev; kanabis, ki ga prodajajo v Evropi, je proizveden ravno tam.

Več povpraševanja, višje cene

Medtem je konopljina smola (CBD) večinoma uvožena iz Maroka, pa je za Evropo ključni izvoznik marihuane Albanija, navaja poročilo in opozarja, da se zaradi vedno večjega povpraševanja zvišujejo tudi cene.

Drugo najpogostejše nezakonito mamilo v državah članicah EU-ja je kokain z ocenjenim zaslužkom najmanj 9 milijard evrov leta 2017, ki je uvožen iz Južne Amerike. Prodaja heroina je ocenjena na 7 milijard evrov, njegova pridelava v Afganistanu pa je na zgodovinsko visoki ravni.

Kriminalci perejo denar tudi prek kriptovalut

"Organizirane kriminalne združbe si s prodajo polnijo žepe, netijo nasilje in korupcijo," piše v poročilu. Izkupiček zaslužka pa gre tudi raznim milicam, navaja v poročilu EMCDDA in pri tem navaja skupine Boko Haram, Islamsko državo in Al Šabab.

Prav tako pa so prekupčevalci začeli uporabljati bolj prefinjene metode pranja denarja, med njimi tudi poslovanja s kriptovalutami. Med kriminalci je še posebno priljubljen bitcoin, pa tudi manj znana monero in zcash.

Agencija opozarja tudi na pranje denarja z bankovci za 200 ‌in 500 evrov, ravno zadnjega so z letošnjim januarjem nacionalne centralne banke v evrskem območju prenehale izdajati, čeprav v obtoku še vedno obstajajo.