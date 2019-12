Sanna Marin bo tretja premierka v zgodovini Finske. Kot poroča BBC, je odraščala z mamo samohranilko in je bila prva v družini, ki je obiskovala univerzo. Foto: Reuters

Socialdemokratska stranka je največja v vladni koaliciji, ki jo sestavlja pet strank, zato bo novopečena predsednica prevzela tudi premierski položaj. Do menjave na čelu stranke so jo izvolili, potem ko je Antti Rinne v četrtek odstopil, saj ni več užival zaupanja koalicije. Očitali so mu slab odziv na poštno stavko, poroča Guardian.

"Veliko dela je pred nami, da bomo povrnili zaupanje," je po tesnem izidu glasovanja dejala zmagovalka Sanna Marin. "Nikoli ne razmišljam o svoji starosti ali spolu, temveč razmišljam o vzrokih, da sem se podala v politiko, in stvareh, zaradi katerih smo zmagali na volitvah."

Vodenje vlade bo prevzela ob začetku tridnevne stavke, zaradi česar bo močno okrnjeno poslovanje nekaterih največjih finskih podjetij. Konfederacija finske industrije ocenjuje, da bo zaradi stavke izpad prihodkov v vrednosti 500 milijonov evrov.

Levosredinska vlada, ki je na oblasti pol leta, je ob odstopu Rinneja sicer napovedala, da bo nadaljevala svoj program za brezogljično družbo. "Imamo skupen program, ki združuje vse koalicijske stranke," je dejala Marinova. Poslanci bodo o njenem imenovanju odločali v nekaj dneh, tako naj bi se že udeležila decembrskega vrha EU-ja, ki bo 12. decembra.

Finsko koalicijsko stranko, ki vodi državo v času predsedovanja Evropske unije, sestavlja pet strank, ki jih vse vodijo ženske: levo zavezništvo vodi 32-letna Li Anderson, zeleno ligo 34-letna Maria Ohisalo, sredinsko stranko 32-letna Katri Kulmuni, na čelu švedske ljudske stranke pa je 55-letna Anna-Maja Henriksson.

Ko bo v prihodnjih dneh Sanna Marin prevzela vodenje vlade, bo postala najmlajša premierka na svetu. Doslej je bila najmlajša novozelandska premierka Jacinda Ardern, ki ima 39 let. Med moškimi je najmlajši ukrajinski premier Oleksij Hončaruk, ki je star 35 let. Toliko naj bi bil star tudi severnokorejski predsednik Kim Džong Un.