Na francosko policijo dlje časa letijo očitki o nasilju nad protestniki. Foto: Reuters

Na družbenih omrežjih so se razširili videoposnetki, posneti med spopadi policije s protestniki. Na enem je vidno, da policist protestniku v hlače poriva palico, drugi prikazuje policista, ki z roko tepe nekega protestnika po glavi, na tretjem pa se vidi policista, ki meče tlakovce.

Preiskovalce je k preiskavi vsakega od teh incidentov pozval načelnik pariške policije Didier Lallement, poroča BBC. Notranji minister Christophe Castaner je dejal, da "bodo kazni", če bo kateri od policistov kriv.

Gre za posnetke, ki prikazujejo dogajanje med prvomajskimi protesti, ki so se jih udeležili pripadniki protestnega gibanja rumenih jopičev, skrajni levičarji in sindikalisti.

Minister protestnike obtožil napada na bolnišnico

Minister Castaner je medtem sam tarča pozivov k odstopu, potem ko so kritiki dejali, da je širil "lažne novice" s tem, ko je protestnike v četrtek obtožil "napada" na bolnišnico La Pitié-Salpêtrière v osrednjem delu Pariza.

Castaner je dejal, da so v bolnišnico vdrli pripadniki protikapitalistične skupine "black block". V petek je sicer priznal, da "ne bi smel uporabiti izraza" napad, vztraja pa, da so protestniki "nasilno vdrli" v bolnišnico.

Direktorica bolnišnice Marie-Anne Ruder je medijem v četrtek dejala, da so bili protestniki, ki so prišli v bolnišnico, "nasilni in grozeči", nekateri naj bi nosili maske, drugi pa rumene jopiče, po katerih je protestno gibanje dobilo ime.

Video prikazuje protestnike, ki tečejo skozi vhodna vrata, lovi pa jih policija. Nekateri protestniki so v paniki splezali po zunanjih stopnicah do oddelka za intenzivno nego, medicinske sestre pa so kričale: "To je intenzivna nega." Medicinski tehnik Mikael Matos je dejal, da se je zdelo, da so protestniki "bežali pred nečim", po njegovih besedah pa nihče izmed njih ni bil maskiran.

"Nismo se čutili napadene ali v nevarnosti," je dejala sestra Gwenaëlle Bellocq. Kot je dejala, jih je njihov prihod sicer presenetil, a so protestniki hitro poslušali zdravstveno osebje.

Policija je aretirala 32 ljudi, ki jih je tudi že izpustila.