Savdska Arabija je ena največjih nakupovalk orožja, predvsem iz zahodnih držav. Foto: Reuters

Da naj bi šlo za strelivo za havbice, je poročal portal za raziskovalno novinarstvo Disclose.

"Ladja Bahri Tabuk naj bi naložila francosko orožje za Savdsko Arabijo, eno od vpletenih strani v vojni v Jemnu. ACAT se je mobiliziral in pozval civilno družbo ter lokalne mreže, naj preprečijo, da to strelivo odpluje v Savdsko Arabijo," je po poročanju Al Džazire sporočila francoska organizacija.

Druga savdskoarabska ladja, Bahri Janbu, je pred dvema tednoma zapustila francoske vode na severu države brez tovora orožja, potem ko so pristaniški delavci zagrozili, da bodo preprečili njeno vplutje v pristanišče Le Havre. Obe ladji sta v lasti istega podjetja.

Tudi v tistem primeru je ACAT vložil pravni postopek za preprečitev nalaganja tovora, češ da bi to kršilo sporazum ZN-a, saj bi bilo lahko to orožje uporabljeno zoper civiliste v Jemnu, kjer koalicija pod vodstvom Savdske Arabije in Združenih arabskih emiratov (ZAE) izvaja obsežne napade na hutijevske upornike, katerih žrtve so pogosto civilisti.

Ladja Bahri Tabuk je v pristanišče Marseille-Fos vplula v torek popoldne, v sredo pa naj bi natovorila tovor. "Ne pride v poštev, da naložimo orožje ali strelivo za katero koli vojno," je dejal predstavnik sindikata pristaniških delavcev Laurent Pastor. Sprva naj bi tovor vseboval električne transformatorje, sindikat pa bo tovor v sredo še enkrat pregledal.

Ministrica: Imamo sporazum s Savdsko Arabijo

Obrambna ministrica Florence Parly je poslancem in poslankam dejala, da nima podatkov o pošiljki, a da ima Francija partnerstvo s Savdsko Arabijo. "To preverjamo," je dejala. "Vendar ali bi bilo presenetljivo, če bi bilo to res? Ne, saj imamo sporazum s Savdsko Arabijo," je dejala ministrica.

Medtem pa je predstavnik savdskoarabskega ladjarskega podjetja v Franciji zanikal načrte za pošiljko orožja. Ladja naj bi prevzela le enote za proizvodnjo elektrike nemškega proizvajalca Siemens, namenjene civilni uporabi. "Poročila o tovoru orožja ali eksplozivov so povsem napačna," je dejal.

Organizacije za varstvo človekovih pravic obtožujejo Riad, da uporablja francosko orožje zoper civiliste v Jemnu. V torek je francoski zunanji minister Jean-Yves Le Drian ponovil poziv, naj Savdska Arabija in ZAE končata "umazano vojno" v Jemnu, a je obenem branil francosko prodajo orožja tema državama. "Moramo biti izjemno pozorni glede prodaje orožja tem državam. To počnemo in v celoti spoštujemo sporazum na področju trgovine z orožjem," je dejal.

Zaupni podatki: Francosko orožje zoper civiliste

Aprila je portal Disclose objavil zaupne podatke francoske vojaške obveščevalne službe, ki so pokazali, da se orožje, ki ga Francija prodaja Savdski Arabiji, vključno s tanki in lasersko vodenimi raketnimi sistemi, uporablja proti civilistom v vojni v Jemnu.

Vlada je curljanje podatkov označila za nesprejemljivega, notranja obveščevalna služba pa je zaslišala štiri novinarje portala. Na vlado letijo kritike, da poskuša ustrahovati medije in omejiti njihovo svobodo.