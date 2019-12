Vlada je popustila sindikatom. Foto: Reuters

Kot je menil Philippe, bi se stavka in protesti sedaj morali končati.

Philippe je v televizijskem nagovoru potrdil, da bo vlada uvedla reformo, ki prinaša univerzalni pokojninski sistem, osnovan na točkovanju. Ta bo nadomestil trenutno veljavnih 42 različnih pokojninskih shem.

"Prišel je čas univerzalnega sistema. Tisti posebnih režimov se je končal," je dejal Philippe. V mislih je imel posebne pokojninske sheme, ki nekaterim poklicem v državi - med drugim številnim uslužbencem železnic - omogoča zgodnje upokojevanje.

"Vsi vemo, da bodo imeli naši otroci v povprečju manj neprekinjene kariere kot mi, da je danes poklicna mobilnost močnejša kot v preteklosti. Naš pokojninski sistem mora to dopustiti," je dejal. Obenem je zatrdil, bo prehod na nov sistem "postopen in spoštljiv".

Nov sistem bo zajel le ljudi, rojene leta 1975 in pozneje, je zagotovil Philippe. Za tiste, ki šele vstopajo na trg dela, bo reforma začela veljati z letom 2022. Glede na predhodno objavljene načrte naj bi sicer reforma veljala za vse, rojene od leta 1963 naprej, a je vlada pri tem določilu popustila sindikatom.

Zakonsko določena upokojitvena starost tudi v skladu z reformo ostaja 62 let. A če bodo želeli doseči maksimalno število točk, bodo morali dejansko delati dlje. Polno pokojnino bi tako lahko dosegli šele z upokojitvijo pri 64 letih.

Največje zmagovalke ženske?

Po besedah Philippa so sicer največje zmagovalke reforme ženske, saj jim nov sistem dodeljuje dodatne točke za vsakega otroka, velja pa to že za prvega in ne šele tretjega otroka, kot je bilo doslej. Bolje bo po njegovem mnenju poskrbljeno tudi za tiste, ki zaslužijo najmanj.

"Popolnoma stojim za to reformo, ker menim, da je pravična," je še poudaril francoski premier. Predstavljeni predlogi po njegovem mnenju upravičujejo prekinitev stavke, ki danes že sedmi dan hromi javni promet v državi, zlasti v Parizu.

V Franciji že od minulega četrtka v znak protesta proti reformi potekajo obsežna stavka in zborovanja. Še v torek se je na ulicah francoskih mest zbralo več sto tisoč ljudi.

Sindikati v prvih odzivih izražajo pretežno nezadovoljstvo s predvidenimi spremembami. Sindikat CFDT, ki sicer ni podprl pozivov k splošni stavki, je zavrnil zlasti dvig upokojitvene starosti, pri kateri je mogoča polna pokojnina, na 64 let. Vlada je s tem po njihovem prepričanju prestopila "rdečo črto".

Po mnenju sindikata CGT, ki velja za gonilno silo trenutne stavke, pa načrt kaže, da vladi "ne bi moglo biti manj mar za kogarkoli". Nekateri v sindikatu pozivajo tudi k zaostritvi stavke.

Sindikat UNSA, ki je vpliven v javnem prevozu, je medtem sporočil, da še vedno čaka pojasnila glede tega, kaj bi reforme pomenile za delavce v sektorju, v katerem namerava vlada postopno ukiniti pravico do predčasnega upokojevanja.

Gre za že tretjo veliko konfrontacijo med francoskim predsednikom Emmanuelom Macronom in sindikati, katerih članstvo in vpliv v zadnjih letih sicer upadata. Sindikatom kljub množičnim protestom in stavki leta 2017 ni uspelo blokirati reforme delovne zakonodaje, lani pa ne reforme državne železniške družbe.