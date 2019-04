Večina žensk v Francija je bila že izpostavljena nadlegovanju na javnem prevozu. Foto: EPA

Zakon zajema seksistične žalitve, ponižujoče komentarje in žaljivo seksualno ali seksistično vedenje do ljudi na javnih mestih, v šolah in na delu, navaja Guardian.

Sprejeti ukrep omogoča kaznovanje storilca na kraju samem s kaznijo od 90 do 750 evrov, še višje kazni so predvidene za nadlegovanje na javnem prevozu ali oseb, mlajših od 15 let.

Francoska ministrica za enakopravnost Marlene Schiappa. Foto: EPA

Prvo kazen so mesec po sprejetju zakonodaje napisali za moškega, ki je na avtobusu žensko udaril po zadnjici in ji govoril opolzkosti, poroča BBC.

Zakonodajo so sprejeli zaradi velikega števila žensk, ki so doživele te oblike nasilja, a se zaradi dolgotrajnih in zahtevnih procesov pritožbe niso odločile za tožbo. Sprejetje zakonodaje je pospešil viralni videoposnetek fizičnega napada moškega na 22-letno študentko pred enim izmed pariških barov.

Sprejetje zakonodaje je po raziskavi inštituta Ifop podprlo 90 odstotkov francoske javnosti, vendar je zakonodaja doživela tudi več kritik v francoskem parlamentu.

Zakon kot sredstvo odvračanja od nasilja

"Številni v poslanskih klopeh ste nam dejali, da se zakon ne bo obnesel, da ne bomo zmožni definirati žaljivega seksističnega obnašanja," je parlamentarcem osem mesecev po sprejemu dejala ministrica Schiappa in obljubila, da bo zakon kot sredstvo odvračanja od nasilja še pridobil moč.

Poudarila je, da je z zakonom Francija prva država na svetu, ki kaznuje nadlegovanje na javnih mestih s plačilom kazni.

Večina uporabnic prevoza izpostavljena nadlegovanju

Študija nacionalnega združenja uporabnikov javnega prevoza v Franciji je leta 2016 ugotovila, da je bilo že 83 odstotkov žensk izpostavljenih opolzkim komentarjem, žvižganju ali ustrahovanju na javnem prevozu.

Pariško miselno vozlišče Fondation Jean Jaurès pa je lani v študiji ugotovilo, da je bila vsaka osma Francozinja najmanj enkrat v življenju posiljena, 43 odstotkov pa jih je izkusilo spolno otipavanje brez privoljenja.