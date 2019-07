Ob začetku obiska sta Macron in Vučić na letališču odkrila plaketo ob uradnem začetku del v okviru posodobitve beograjskega letališča. Foto: Reuters

Francoski predsednik Emmanuel Macron je ob začetku dvodnevnega obiska v Beogradu dejal, da je prišel obrnit novo stran v odnosih s Srbijo, potrditi prijateljstvo in graditi novo sodelovanje s Srbijo.

Srbski predsednik Aleksandar Vučić, ki je visokemu gostu pokazal tudi veliki globus – darilo nekdanjega francoskega predsednika Françoisa Mitterranda –, je poudaril, da je to prvi obisk kakega francoskega predsednika v Srbiji v zadnjih 18 letih.

Čestitke ob zmagi Đokovića

Francoski predsednik je pojasnil, da si želi v okviru obiska spoznati Srbijo, vlado in srbsko ljudstvo. Ob tem je čestital za zmago srbskega igralca tenisa Novaka Đokovića na Wimbeldonu.

Spomnil je tudi na pomembno leto, ko so slavili konec prve svetovne vojne in ko so se Srbi in Francozi bojevali za svobodo ter zaznamovali 180 let od vzpostavitve diplomatskih odnosov med državama. "To je naša skupna zgodovina, dolga zgodovina, nekaj, kar nas obvezuje tudi za prihodnost," je dodal Macron.

Podpisanih 20 dokumentov

Kot poroča srbski portal B92, sta imela predsednika pogovor na štiri oči, nato pa sta podpisala več dvostranskih dokumentov. Na visokem vrhu bosta sicer podpisala več kot 20 dokumentov s področij gospodarstva, nakupa orožja in bojne opreme, infrastrukture in kulture.