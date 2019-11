O dobavi plina so potekala desetletna pogajanja. Foto: Reuters

Vse je pripravljeno na dobave plina Kitajski, so pojasnili v ruskemu državnemu gigantu.

Naslednja faza bo sicer polnjenje plinovoda, po katerem bo plin potoval čez reko Amur in prečkal mejo med Rusijo in Kitajsko, je ta teden poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Glede na julija 2017 podpisani dogovor naj bi plin po plinovodu stekel 20. decembra.

Čajandinsko plinsko polje je eno največjih v vzhodni Rusiji. Prav to polje je botrovalo vzpostavitvi proizvodnega plinskega centra v Jakutiji, gre pa tudi za glavni vir plinovoda Moč Sibirije. Po temu plinovodu bo ob tem tekel še plin s Kovinktinskega plinskega polja v pokrajini Irkutsk.

Plin z vzhodnosibirskih plinskih polj bo po plinovodu Moč Sibirije potoval na ruski in kitajski trg. Projekt dobave plina vzhodni Kitajski je sicer imenovan tudi Vzhodna pot.

Gazprom in kitajski energetski koncern China National Petroleum Corporation (CNPC) sta 30-letni dogovor o dobavah ruskega plina Kitajski podpisala maja 2014 po desetletju pogajanj. Gradnja 4.000 kilometrov dolgega plinovoda je stekla septembra 2014. Rusija bo lahko preko Moči Sibirije Kitajski dobavila 38 milijard kubičnih metrov plina na leto.