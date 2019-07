Gibraltar ustavil iranski tanker, domnevno na poti v Sirijo

Španski zunanji minister: Ladja zasežena na ameriško zahtevo

MMC RTV SLO, STA

Tanker Grace 1, zasidran v britanskem delu Gibraltarja. Foto: Reuters

Gibraltarske oblasti so ustavile supertanker, za katerega sumijo, da je v Sirijo prevažal surovo nafto in s tem kršil sankcije Evropske unije. Iran je obsodil "nezakonit zaseg tankerja" in na zagovor poklical britanskega veleposlanika.