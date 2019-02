Kolinda Grabar-Kitarović je ob četrti obletnici predsedovanja ocenila opravljeno delo. Foto: AP

"Ko gre za pozdrav 'Za dom spremni' ... da, naredila sem napako, ko sem rekla, da je to zgodovinski pozdrav, in to zato, ker mi je to večkrat rekel eden izmed mojih svetovalcev," je Grabar-Kitarovićeva dejala na novinarski konferenci, na kateri je predstavila dosežke svojega dosedanjega predsedniškega mandata.

Dodala je, da sprejema "dejstvo, ki so ga izrekli zgodovinarji, da to ni zgodovinski hrvaški pozdrav", poročajo hrvaški mediji. "Je nesprejemljiv in kompromitiran," je še dejala hrvaška predsednica.

Ob tem je pojasnila, da je bila to tudi poanta njene sporne izjave iz leta 2017, v kateri je ustaški pozdrav označila za stari hrvaški pozdrav, ki je bil kompromitiran v času ustaške Neodvisne države Hrvaške.

Gre za vzklik, ki so ga med drugo svetovno vojno uporabljali hrvaški zavezniki nacistov, ustaši.

Grabar-Kitarovićeva je še dejala, da se še ni odločila, ali se bo potegovala za nov predsedniški mandat. Neki novinar jo je spomnil na obljubo z začetka mandata, da bo "Hrvaška postala najrazvitejša država na svetu". Odgovorila mu je, da v to še vedno verjame. "Verjamem vate, moja draga Hrvaška."