Zoran Milanović in Kolinda Grabar-Kitarović imata še nekaj dni za prepričevanje volivcev. Foto: EPA

Hrvaška predsednica je na svojem kanalu Kolinda TV na portalu youtube objavila vrsto kratkih video posnetkov, v katerih ji izražajo podporo znane hrvaške osebnosti predvsem iz političnega, a tudi znanstvenega, kulturnega in športnega življenja.

Najbolj odmeva objava videoposnetka ameriške državljanke Julienne Bušić, ki je septembra 1976 skupaj s svojim pokojnim soprogom Zvonkom Bušićem in še tremi hrvaškimi državljani sodelovala pri ugrabitvi ameriškega potniškega letala s 76 potniki na liniji New York – Chicago.

Letalo so preusmerili proti Evropi, ker so želeli nad Londonom in Parizom metati letake, s katerimi so opozarjali na nedemokratičnost takratnega jugoslovanskega režima in trpljenje Hrvatov ter zahtevali neodvisnost Hrvaške. Na letališču v Parizu se je potem skupina predala.

Še pred ugrabitvijo letala so podtaknili eksplozivno napravo v eni od omaric newyorške podzemne železnice. Med poskusom deaktivacije bombe je v eksploziji umrl ameriški policist, še trije so bili ranjeni.

Julienne Bušić podpira Kolindo Grabar-Kitarović

Zakonca Bušić sta bila v ZDA leta 1977 obsojena na dosmrtno ječo z možnostjo pomilostitve po desetih letih. Julienne Bušić so spustili leta 1989, njenega soproga pa 19 let kasneje. Leta 2013 je potem na Hrvaškem storil samomor.

Za hrvaško desnico sta zakonca Bušić in ostali člani skupine veliki borci za hrvaško svobodo in neodvisnost. Grabar-Kitarovićeva je bila leta 2018 tudi na zagrebški promociji knjige Kdo je umoril Zvonka Bušića, med katero se je prisrčno pozdravila z Bušićevo, so takrat poročali hrvaški mediji.

Kot ocenjujejo hrvaški mediji, želi Grabar-Kitarovićeva z objavo podpore Bušićeve pridobiti desne volivce, ki so v prvem krogu predsedniških volitev 22. decembra obkrožili ime neodvisnega kandidata Miroslava Škora.

V nedeljo bodo hrvaški volivci izbirali med Grabar-Kitarovićevo ter nekdanjim predsednikom hrvaške vlade in SDP Zoranom Milanovićem, ki je v prvem krogu dobil največ glasov.

Milanović s sporočilom za smučarje

Milanović je nagovoril zbrane v Bjelovarju. Na vprašanje, ali mu bo v nedeljo škodilo, da gre veliko Hrvatov na smučanje (začenjajo se zimske počitnice na Hrvaškem), je odvrnil s sporočilom smučarjem. "To niso moji volivci, to vse so ljudje, od katerih jih polovica sploh ne gre na volitve. Smučarji in smučarke, vem, kako vam je težko, tudi sam zelo rad smučam, pa letošnjo sezono sploh še nisem. Prosim vas, podarite en dan, da ne bomo prihodnjih pet let vsi nasankali," je po poročanju spletne strani jutarnji.hr dejal Milanović. Obregnil se je tudi ob avtobuse, s katerimi HDZ na volišča vozi volivce iz BiH. "Kakor bi rekla gospa Grabar-Kitarović, državljani, kajti ona ne reče prebivalci. Dokler je glasovanje tajno, naj jih vozijo. Tako z njimi vsaj ravnajo kot z ljudmi in ne kot z zeljem. Kajti sicer HDZ s prebivalci ravna kot z zeljem. Če se me tisti v BiH spomnijo, bo v redu, če ne, pa ne."

Drevi bo na javni hrvaški radioteleviziji znova soočenje kandidatov, jutri pa naj bi sledil še njun besedni dvoboj na Novi TV, a Milanović tam udeležbe še ni potrdil.