Švedska najstniška okoljska aktivistka je avgusta lani začela tedenske proteste pred parlamentom v Stockholmu in zahtevala ukrepanje v boju proti podnebnim spremembam. Foto: Reuters

Kot je pojasnila mednarodna nevladna organizacija za človekove pravice Amnesty International, gredo človekove pravice z roko v roki s podnebno krizo. "Ne moremo rešiti ene stvari, če ne rešimo druge," so dejali.

16-letna Greta Thunberg je dejala, da je sprejetje nagrade v imenu njenega gibanja velika čast. "To ni moja nagrada, to je nagrada vseh nas. Neverjetno je videti priznanje, ki ga dobivamo, in vemo, da se borimo za nekaj, kar ima velik vpliv," je dejala Greta Thunberg, ki so jo poslanci na Norveškem marca nominirali tudi za Nobelovo nagrado za mir.

Mednarodno gibanje Petki za prihodnost

Švedska okoljevarstvena aktivistka Greta Thunberg je sprožila mednarodno gibanje mladih za podnebno pravičnost pod sloganom Petki za prihodnost (FridaysForFuture). Vrhunec gibanja je bila podnebna stavka mladih, ki je 24. maja potekala v 131 državah po svetu.

"Ponižni in navdihnjeni smo zaradi odločnosti, s katero nas mladinski aktivisti po vsem svetu izzivajo, da se soočimo z resničnostjo podnebne krize," je poudaril generalni sekretar Amnesty International Kumi Naidoo. "Vsaka mlada oseba, ki sodeluje v gibanju Petki za prihodnost, uteleša to, kar pomeni delovati po svoji vesti," je dodal.

Amnesty International je nagrado ambasador vesti začela podeljevati leta 2002 "posameznikom in skupinam, ki so z dejanjem vesti podpirali človekove pravice". Med drugim so jo doslej prejeli dobitnik Nobelove nagrade za mir Nelson Mandela, pakistanska najstniška izobraževalna aktivistka Malala Jusafzaj, kitajski umetnik Ai Weiwei ter pevki Joan Baez in Alicia Keys.