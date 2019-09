Slovesnost ob podelitvi alternativnih Nobelovih nagrad bo 4. decembra v Stockholmu. Nagrade so vredne milijon švedskih kron (okoli 95.000 evrov) in so namenjene spodbujanju nadaljevanja dela nagrajencev. Foto: Reuters

"Thunbergova je močan glas mlade generacije, ki bo morala nositi posledice današnje politike, ki ni ustavila podnebnih sprememb," je v obrazložitvi nagrade med drugim poudaril direktor sklada Ole von Uexkull.

"Njena odločenost, da se ne bo sprijaznila z grozečo podnebno katastrofo, je navdihnila milijone njenih kolegov in okrepila njihove glasove in zahteve po takojšnjem ukrepanju," so še zapisali v utemeljitvi nagrade sklada Right Livelihood, ki velja za alternativno Nobelovo nagrado.

Greta Thunberg je sicer tudi med letošnjimi kandidati za Nobelovo nagrado za mir, revija Time pa jo je maja letos uvrstila med najvplivnejše osebnosti sveta.

Na podeljeno nagrado se je Greta že odzvala z besedami: "Nisem jaz tista, ki je zmagala. Sem del globalnega gibanja šolskih otrok, mladine in odraslih vseh starosti, ki so se odločili za obrambo življenja na našem planetu. To nagrado delim z njimi."

Švedska najstnica je avgusta lani začela ob petkih protestirati pred švedskim parlamentom z zahtevami po nujnem ukrepanju proti podnebnim spremembam. Kmalu so se njeni protesti spremenili v svetovno gibanje "petki za prihodnost", ki so se mu doslej pridružili milijoni mladih. Prejšnji petek se je "svetovnemu podnebnemu protestu" po nekaterih podatkih pridružilo okoli štiri milijone ljudi v skupno 150 državah sveta.

Nagrada Right Livelihood še trem aktivistom

Borka za človekove pravice Hajdarjeva je prva dobitnica alternativne Nobelove nagrade iz Zahodne Sahare, spornega ozemlja, ki ga od leta 1975 zahteva Maroko. Več kot 30 let se miroljubno zavzema za neodvisnost Zahodne Sahare, komisija pa je izpostavila njeno neomajno odločnost v iskanju pravic za ljudstvo Sahravi, kljub zaporu in mučenju.

Kitajska borka za pravice žensk Guo Jianmei je nagrado prejela za "njeno pionirsko in vztrajno delo pri zagotavljanju pravic žensk na Kitajskem." Kitajska odvetnica je tisočem žensk omogočila dostop do pravne pomoči, zakon je uporabila za zaščito njihovih pravic, vzpostavila je mreže, ki brezplačno ponujajo pravne nasvete, je sporočil sklad.

Brazilski aktivist Davi Kopenawa in združenje Hutukara Yanomami sta bila skupaj nagrajena "za pogumno odločenost za zaščito gozdov in biotske raznovrstnosti Amazonije ter dežel in kulture domorodnih ljudstev".



"Alternativno Nobelovo nagrado" je leta 1980 vzpostavil švedsko-nemški filantrop Jakob von Uexkull, potem ko švedska akademija, ki skrbi za podelitev Nobelovih nagrad, ni hotela vzpostaviti tudi nagrad za prizadevanja na področju varstva okolja in mednarodnega razvoja. Nagrade so vredne milijon švedskih kron (okoli 100.000 evrov) in so namenjene spodbujanju nadaljevanja dela nagrajencev.

Med dosedanjimi prejemniki alternativne Nobelove nagrade sta med drugim ameriški žvižgač Edward Snowden (leta 2014), ki je razkril obseg ameriškega državnega nadzora in prisluškovanja, ter kongovski zdravnik Denis Mukwege, ki je lani za boj proti nasilju nad ženskami v konfliktih prejel tudi Nobelovo nagrado za mir.

Alternativno Nobelovo nagrado sta prejeli tudi švedska pisateljica Astrid Lindgren (leta 1994) za njen "vseživljenjski boj za otrokove pravice" ter Bianca Jagger (leta 2004) za zavezanost človekovim pravicam, socialni pravičnosti in varstvu okolja.