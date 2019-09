Grški premier: "Grčija ne bo več črna ovca Evrope"

Država mora letos in prihodnje leto imeti 3,5-odstotni proračunski presežek

Atene - MMC RTV SLO, Reuters

V času najhujše krize so Grki lahko na bankomatu dvignili največ 60 evrov na dan. Foto: Reuters

Konservativni grški premier Kiriakos Micotakis je prebivalcem in podjetjem, ki so izčrpani od dolgoletne gospodarske krize, obljubil davčne olajšave in reforme.