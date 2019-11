Gruzijski protestniki imajo dovolj vladanja Ivanišvilija

Ivanišvili je najbogatejši Gruzijec

Tbilisi - MMC RTV SLO, STA

Nekateri protestniki so zaklenili vrata, ki vodijo v parlament, in zahtevali predčasne volitve. Foto: Reuters

V Gruziji se je na ulice podalo več kot 20.000 ljudi, ki so, opremljeni z zastavami Gruzije in Evropske unije, zahtevali odstop vlade in predčasne parlamentarne volitve.