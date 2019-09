Novi most bo zagotovil boljšo cestno povezavo in sodelovanje med Hrvaško in Slovenijo, posebej pa bo koristil prebivalcem, ki živijo na obeh straneh meje (fotografija je simbolična). Foto: EPA

Hrvaški minister za morje, promet in infrastrukturo Oleg Butković je prepričan, da je treba nadaljevati pogovore s Slovenijo, saj si bosta državi razdelili obveznosti pri gradnji mostu pri mejnem prehodu.

Butković je poudaril, da bo hrvaški načrt sporazuma temelj za pogajanja hrvaških pogajalcev in da ima pooblastila za podpis sporazuma. Spomnil je, da so zaradi prometne varnosti most in mejni prehod za ves promet zaprli konec aprila 2015. Most je bil namreč v poplavah leta 2014 močno poškodovan.

Polovico zneska bodo zagotovile Hrvatske ceste

Hrvaška vlada je današnjo odločitev pospremila tudi z informacijo, da je vrednost gradnje mostu ocenjena na pet milijonov kun (675.000 evrov). Polovico zneska bo moralo zagotoviti javno podjetje Hrvatske ceste, financiranje v obrokih naj bi trajalo do leta 2023.

Hrvaška vlada je julija sprejela podoben sklep o sprožitvi postopka za podpis sporazuma s Slovenijo o gradnji mostu ob mednarodnem mejnem prehodu Dragonja–Kaštel v Istri. Vrednost mostu je prav tako ocenjena na približno 675.000 evrov. Vsaka od držav naj bi prispevala polovico tega zneska.