Premier Plenković je dogovor označil za "kakovosten kompromis". Foto: EPA

V torek se bo v vseh šolah nadaljeval pouk, so napovedali sindikati.

"Pogajanja so končana, dosežen je kakovosten kompromis, ki omogoča ustavitev stavke od torka zjutraj", je povedal hrvaški premier Andrej Plenković na novinarski konferenci po današnjih pogovorih v Banskih dvorih. Povedal je, da je kompromis predvsem v interesu otrok.

Plenković je pojasnil, da bo vlada z uredbo na četrtkovi vladni seji zvišala koeficiente zahtevnosti dela učiteljev za šest odstotkov, in sicer v treh korakih. Kot je dejal, bodo triodstotno zvišanje koeficientov učiteljem in učiteljicam nakazali z decembrsko plačo v januarju 2020. Naslednji odstotek bodo učitelji dobili s plačo 1. junija prihodnje leto, še dva odstotka pa s 1. januarjem 2021.

Tudi sindikati so dejali, da gre za "dober kompromis", ker so dosegli svoje zahteve, da bi z zvišanjem koeficientov za šest odstotkov dosegli plače drugih zaposlenih v javnih službah.

Sredi Zagreba so prejšnji ponedeljek potekali množični protesti nezadovoljnih učiteljev in učiteljic, ker je hrvaška vlada zavrnila sprejetje zahteve sindikatov o zvišanju koeficientov zahtevnosti dela učiteljev in učiteljic za 6,11 odstotka. Člani in članice sindikatov so potem tudi na internem referendumu z veliko večino zavrnili prejšnjo ponudbo vlade, ker ni vsebovala sprememb spornih koeficientov.

Povišanje tudi za drugo osebje v šolstvu

Hrvaška vlada in sindikati so se dogovorili, da bodo administrativnemu in drugemu osebju v šolstvu zvišali dodatek na plačo v enakem znesku, kot so učiteljem in učiteljicam zvišali koeficiente. V svežnju je tudi dogovor, da bodo vsem stavkajočim plačali dneve med stavko, ne bo pa dodatnega denarja za nadomestilo zamujenega pouka.

Sprva je bila stavka krožna, vsak dan v drugih županijah, od 19. novembra pa je potekala po vsej državi.

S hrvaškega ministrstva za znanost in izobraževanje so v petek sporočili, da bo zaradi izgubljenih dni pouka treba skrajšati šolske počitnice in podaljšati šolsko leto. Zimske počitnice naj bi tako trajale od 24. decembra do 6. januarja, spomladanske od 10. do 13. aprila, šolsko leto pa bi podaljšali do 26. junija. Maturantom bi pouk podaljšali za največ teden dni, do 29. maja.