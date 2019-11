Hrvaški učitelji na protestu

V Zagreb so s številnimi avtobusi prišli zaposleni v šolah iz vseh delov Hrvaške. Zagrebška policija ni objavila uradnih ocen o številu protestnikov, organizatorji protesta pa trdijo, da se jih je zbralo 40.000.

Protestni shod so sindikati organizirali sredi stavke, ki poteka že 31. dan. Sprva je stavka potekala krožno, vsak dan v drugih županijah, vendar so prejšnji torek učitelji po vsej državi začeli s splošno stavko. Učenci so doslej izgubili 11 dni pouka, ki jih bodo morali nadomestiti, kar lahko ogrozi tudi roke za državno maturo in vpise na univerze.

Ob koncu protesta so se predstavniki sindikatov odpravili na sestanek s predstavnikom urada premierja Andreja Plenkovića, na katerega jih je povabila vlada, poroča hrvaška radiotelevizija HRT.

Na protestu naj bi se zbralo 40.000 ljudi. Foto: EPA

Protestniki so se na Trgu bana Josipa Jelačića zbrali okrog poldneva ter izobesili številne napise, kot so Ni predaje, To ni stavka, to je reforma, Stavka za življenje, Ko ti vlada kaže jezik, ji ti kaži zobe, Andrej, poroči se z menoj, združila bova koeficiente v dobrem in slabem ... Hkrati so ob spremljavi bobnov, trobil in piščalk vzklikali gesla Ne bomo obupali in Nadaljevali bomo.

Sindikalni voditelji so ponovili svojo glavno zahtevo po zvišanju koeficientov zahtevnosti delovnega mesta za 6,11 odstotka, s čimer bi uredili problem zaostajanja plač učiteljev za zaposlenimi v drugih javnih službah. Znova so poudarili, da ne gre samo za izboljšanje materialnega statusa, temveč tudi za dostojanstvo učiteljev.

Zavrnili so navedbe hrvaškega premierja Plenkovića, da je stavka politično motivirana. Predsednik neodvisnega sindikata zaposlenih v srednjih šolah in eden od voditeljev stavke Branimir Mihalinec je z odra odgovoril Plenkoviću, naj se ne ukvarja s teorijami zarote, ker za stavko stojijo sindikati in hrvaški državljani, ki stavko podpirajo.

Plenković : "Slišali smo sporočilo, menim, da imamo rešitev"

Plenković je danes potrdil, da so sindikate pozvali k nadaljevanju pogajanj, ki so se začela prejšnji petek. Izrazil je pričakovanje, da bodo dosegli dogovor, a ni želel razkriti pogajalskih izhodišč vlade, ki jih bo sindikatom pojasnil šef njegovega kabineta Zvonimir Frka-Petešić.

"Nagovarjam pa vse, še posebej voditelje sindikatov, naj se zavedajo nujnosti, da se naši otroci čim prej vrnejo v šole. Slišali smo vaše sporočilo, menim, da imamo rešitev," je dejal hrvaški premier.

Iz sindikata javnih služb so že sporočili, da dogovora danes ne pričakujejo, ker vlada po njihovem mnenju ne bo dala resne ponudbe. Če bo dogovor vendarle dosežen, bodo ponudbo vlade najprej obravnavali na referendumu med članstvom sindikatov, tako da se pouk niti v najboljšem primeru ne bo nadaljeval pred četrtkom, je ocenil Mihalinec. "Rečem lahko le, da se bližamo rešitvi težave," je dodal.

Prva ponudba vlade ni zadovoljila sindikatov

Glavno zahteva protestnikov je zvišanje koeficientov zahtevnosti delovnega mesta za 6,11 odstotka, s čimer bi uredili problem zaostajanja plač. Foto: EPA

Sindikati vztrajajo pri svojih zahtevah, kljub temu da je vlada ponudila zvišanje osnovne plače v prihodnjem letu za 6,12 odstotka v treh delih (2+2+2 odstotka). V Banskih dvorih so napovedali tudi izdelavo analize in ureditev razmerij med koeficienti v javnih službah. Če tega ne bodo naredili v prvi polovici prihodnjega leta, so napovedali dva odstotka dodatka na plače učiteljem, kar pa sindikatov ni zadovoljilo.