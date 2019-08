Hrvaški zunanji minister Gordan Grlić Radman je potrdil, da so zaradi rasističnih in homofobnih zapisov predlagali tudi odpoved Mađarevićeve, in poudaril, da je diplomat vedno javna osebnost, poroča hrvaška radiotelevizija HRT.

Pretekli petek je zagrebški portal Index.hr prvi poročal o "škandaloznem rasizmu hrvaške diplomatke v Berlinu", ki je svoj profil že odstranila s Facebooka.

Mađarićeva je tam med drugim pod fotografijo nekega kraja zapisala: "Čista in avtentična Evropa. Samo beli Evropejci, kot so pred 30 leti bili povsod po Evropi."

Glede LGBT-skupnosti je objavila, da je "te ljudi mogoče ozdraviti" in da se je mogoče "osvoboditi vseh takšnih nemoralnosti in psiholoških motenj". Prizadevala si je tudi, da bi Katoliška cerkev izobčila vse ženske, ki bi umetno prekinile nosečnost.

Prebežniki po njenem prepričanju prihajajo v Evropo zaradi svoje "islamistične agende", ki se ji "krščanska Evropa mora zoperstaviti". Med začetkom množičnega prihoda beguncev v Evropo leta 2015 je za nemško kanclerko Angelo Merkel zapisala, da ji "primanjkuje lastne kulture".

Zunanji minister in Mađarevićeva pol leta sodelavca v Berlinu

Januarja letos je bila Mađarevićeva na podlagi internega razpisa na hrvaškem zunanjem ministrstvu imenovana za prvo sekretarko na veleposlaništvu v Berlinu. Grlić Radman je bil tam še do sredine prejšnjega meseca veleposlanik.

Nato je po vrsti afer, ki je sprožila ministrsko menjavo v hrvaški vladi, dobil mesto zunanjega ministra. Zdaj je zatrdil, da za sporna stališča ene svojih najtesnejših sodelavk ni vedel, tudi zato ker "ne uporablja Facebooka".

"Hrvaška podpira evropske vrednote; rasizem, ksenofobija in druge oblike nestrpnosti pa nimajo prostora v diplomatski službi," je danes Grlić Radman povedal novinarjem pred sedežem hrvaške diplomacije.

Spomnil je, da se je hrvaško zunanje ministrstvo takoj po objavi Indexovega prispevka ostro ogradilo od objav, ki kažejo rasistične, ksenofobne in druge oblike nestrpnosti, ter pojasnilo, kaj pričakujejo od hrvaških diplomatov. Večkrat je poudaril, da je diplomatka politično škodovala ugledu Hrvaške, s čimer je kršila tudi diplomatski kodeks in druga interna pravila obnašanja na ministrstvu.

"Žrtev hekerjev" s pravico do "konservativnih stališč"

Mađarevićeva se je najprej branila z izjavami, da ima pravico "do svojih konservativnih stališč", nato pa je neprepričljivo zatrdila, da je bila žrtev hekerjev, ki da so prek njenega Facebookovega profila "napadli hrvaško vlado". Grlić Radman je danes povedal, da v njen profil na Facebooku zagotovo ni vdrl nihče.

Hrvaški premier Andrej Plenković je v nedeljo ocenil, da gre za katastrofo, če so objave diplomatke avtentične. Predsednica države Kolinda Grabar-Kitarović je na Twitterju zapisala, da so "nestrpne in rasistične izjave nesprejemljive".

Grlić Radman je napovedal, da se bo kmalu odpravil na svoj prvi ministrski obisk v Nemčijo in izrazil upanje, da primer Mađarevićeve ne bo vplival na prizadevanja za krepitev dobrih odnosov med Zagrebom in Berlinom.

Tudi nemški in avstrijski mediji so danes poročali o spornih objavah diplomatke. Pri tem so opozorili, da bo Hrvaška v prvi polovici prihodnjega leta predsedovala Evropski uniji, nato pa bo položaj predsedujoče prevzela Nemčija.